Serie C, i risultati delle 17:30: il Guidonia espugna il Liberati, 1-1 tra Foggia e Cosenza
Si sono concluse le gare delle 17:30 in Serie C. Il Guidonia Montecelio firma un’impresa al Liberati, ribaltando la Ternana dopo il vantaggio iniziale di Durmush: gli ospiti reagiscono con carattere e completano la rimonta già nel primo tempo grazie alle reti di Zappella e Mastrantonio.
Finisce invece in parità la sfida dello “Zaccheria”: il Foggia sblocca subito con D’Amico, ma il Cosenza cresce nella ripresa e trova l’1-1 con Ricciardi, sprecando al 95’ la chance del sorpasso con il rigore fallito da Garritano.
Colpo esterno anche per la Pianese, che sul campo del Campobasso conquista i tre punti grazie al gol di Bellini al 25’.
Di seguito tutti i parziali e i marcatori:
Di seguito, invece, il riepilogo della giornata con classifica aggiornata:
16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Alcione-Trento 2-0
62’ Chirichetti, 69’ Olivieri
Inter U23-Pro Vercelli 1-1
5’ Rutigliano (P), 64’ aut. El Bouchataoui (I)
Vicenza-Lecco 1-0
24’ Stuckler
Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio 0-0
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Cittadella-Union Brescia
Classifica - L.R. Vicenza 42 (16), Lecco 30 (16), Brescia 29 (15), Cittadella 27 (15),Alcione Milano 27 (16), Inter U23 25 (14), Pro Vercelli 25 (16), Trento 20 (16), Renate 20 (16), Giana Erminio 20 (16), Novara 19 (16), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 15 (15), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)
N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Juventus Next Gen-Perugia 1-0
83’ Puczka
Arezzo-Sambenedettese 1-0
61’ Pattarello
Campobasso-Pianese 0-1
25' Bellini
Pontedera-Carpi 0-0
Ternana-Guidonia Montecelio 1-2
10' Zappella (G), 21' Durmush (T), 43' Mastrantonio (G)
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ascoli
Riposa: Torres
Classifica – Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (15), Ascoli 28 (14), Pineto 23 (15), Carpi 22 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Pianese 20 (15), Vis Pesaro 19 (14), Campobasso 18 (15), Gubbio 18 (15), Juventus U23 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Pontedera 13 (15), Perugia 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti
GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Atalanta U23-Siracusa 3-1
13’ Molina (S), 45’+3’ Levak (A), 66’ Navarro (A), 75’ Misitano (A)
Trapani-Monopoli 1-1
12’ Fischnaller (T), 62’ rig. Fall (M)
Foggia-Cosenza 1-1
8' D'Amico (F), 76' Ricciardi (C)
Ore 20:30 - Latina-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Potenza-Casarano
Lunedì 1° dicembre
Ore 20:30 - Benevento-Salernitana
Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 30 (16), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (15), Monopoli 23 (16), Crotone 24 (16), Trapani 22 (16), Atalanta U23 21 (15),Potenza 20 (15), Audace Cerignola 19 (15), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (15), Sorrento 16 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16), Foggia 12 (16)
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti