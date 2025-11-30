Inter, Diouf: "Chivu crede in me, sono contento perché sto giocando tanto"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell'Inter Andy Diouf ha così commentato la vittoria di Pisa arrivata quest'oggi e dove è riuscito ad imporsi con una buona prestazione da subentrato: "Sono contento perché sto giocando tanto e sto trovando minutaggio. Chivu crede in me, il rapporto è molto buono e sono molto contento perché mi parla tanto e mi sta aiutando tanto. Step by step, non è facile soprattutto all'inizio, proverò a giocare sempre di più visto che sono arrivato senza far neanche pre-season".
