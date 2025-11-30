Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico

Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastricoTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 19:33Serie B
Stefano Esposito

Risultato finale: Spezia-Sampdoria 1-0

SPEZIA

Mascardi 6,5 - Serata tranquilla ma sempre attento. Blocca senza affanni le poche conclusioni doriane.
Candela 6,5 - Aggressivo, attento, sempre puntuale.
Wisniewski 6,5 - Duelli quasi sempre vinti. Pulito nelle letture, limita gli attaccanti blucerchiati e non si fa sorprendere nei momenti di assalto finale.
Mateju 6 - Commette qualche fallo e non sempre è impeccabile in uscita, ma complessivamente regge. Utilissimo sulle palle inattive.
Aurelio 6,5 - Il più pericoloso nel primo tempo: due colpi di testa, uno dei quali sfiora il gol. Bravo anche dietro, dove salva una situazione intricata anticipando Venuti.
Nagy 5,5 - Il meno brillante della mediana. Qualche errore in costruzione e tempi non sempre puliti. Gara sufficiente in interdizione ma pesano alcune indecisioni.
Bandinelli 6,5 - Si prende tanti falli, imposta e arriva spesso vicino all’area. Nel secondo tempo ha l’occasione per segnare ma cerca un assist sbagliato. Grande applicazione in mezzo al campo. Dal 78' Vignali s.v.
Beruatto 6,5 - Suoi i due palloni più pericolosi del match: il cross per Aurelio e il corner che genera il gol di Artistico. Attento, fisico, sempre impegnato. Dal 84' Hristov s.v.
Kouda 6,5 - Porta velocità e guizzi, anche se alterna buone intuizioni a errori banali. Si conquista diversi falli ed è costantemente nel vivo del gioco. Dal 84' Comotto s.v.
Vlahovic 6 - Lotta, guadagna metri, si prende falli e si scontra con metà difesa blucerchiata.
Artistico 7,5 - Decide il derby-salvezza con un colpo di testa perfetto. Dal 65' Verde 6 - Sfiora il gol con un colpo di testa salvato da Ghidotti sulla linea.

Roberto Donadoni 7,5 - Vince la prima partita da quando è allenatore dello Spezia, scegliendo l'occasione migliore per farlo. Partita difensivamente perfetta, decisa da un calcio da fermo. Scavalca i 'cugini' in classifica e rilancia i suoi nella lotta salvezza.

SAMPDORIA

Ghidotti 6 - Sul gol non può nulla. Tiene in vita la Samp con una parata clamorosa sul colpo di testa di Verde e sbroglia altre situazioni complesse.
Venuti 5 - Alterna buone sortite a momenti di difficoltà. Lascia troppo spazio ad Artistico.
Hadzikadunic 6 - Il migliore dei blucerchiati: vince quasi tutti i duelli, è sicuro in anticipo e pulito nelle uscite. Granitico per tutto il match.
Vulikic 5,5 - Partita generosa. Va vicino al gol su piazzato, poi prende un giallo evitabile. Costretto al cambio per fatica. Dal 66' Riccio 4,5 - Non la prende mai.
Cherubini 5 - Tra i più in difficoltà: perde palloni, soffre la fisicità dello Spezia e non riesce mai a incidere. Gara molto complicata.
Bellemo 5,5 - Non brilla ma almeno porva a dare equilibrio. Ordinato, utile a schermare le linee di passaggio dello Spezia. Poco presente negli ultimi 30 metri. Dal 54' Barak 4,5 - Un fantasma rispetto al calciatore apprezzato in Serie A.
Henderson 5 - Impreciso e appannato, esce nel finale. Dal 78' Pedrola s.v.
Benedetti 5,5 - Prende un’ammonizione evitabile, sbaglia qualche appoggio e non riesce a dare continuità alla manovra. Qualche buon inserimento, ma nel complesso insufficiente. Dal 54' Conti 5 - Non riesce ad aggiungere nulla alla manovra blucerchiata.
Giordano 5 - Grinta e intensità, ma anche da parte sua tanta imprecisione in fase di costruzione. Dal 78' Ioannou s.v.
Pafundi 5,5 - Genera alcune fiammate da fermo e prova un paio di tiri, ma è spesso scollegato dal resto della squadra.
Coda 5 - Si vede poco, ha una buona occasione nel secondo tempo ma calcia male. Non riesce mai a rendersi davvero pericoloso.

Angelo Gregucci 4,5 - La vittoria casalinga contro la Juve Stabia era stata solo un'illusione. È notte fonda per una squadra senza anima, ora penultima.

Articoli correlati
Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico... Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Spezia e Samp: è 0-0 all'intervallo Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Spezia e Samp: è 0-0 all'intervallo
Serie B, prosegue la 14ª giornata: il Monza cerca punti per la A, sfida salvezza... Serie B, prosegue la 14ª giornata: il Monza cerca punti per la A, sfida salvezza Spezia-Samp
Altre notizie Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico
Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico... Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Padova, Faedo e il primo gol in B: "Non ero in me dall'euforia. Volevo solo abbracciare... Padova, Faedo e il primo gol in B: "Non ero in me dall'euforia. Volevo solo abbracciare tutti"
Monza, Bianco: "Al Menti è difficile per tutti, giusto revocare il calcio di rigore"... Monza, Bianco: "Al Menti è difficile per tutti, giusto revocare il calcio di rigore"
Juve Stabia, Abate: "Punto preziosissimo, con il nostro pubblico c'è un'energia diversa"... Juve Stabia, Abate: "Punto preziosissimo, con il nostro pubblico c'è un'energia diversa"
Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Spezia e Samp: è 0-0 all'intervallo Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Spezia e Samp: è 0-0 all'intervallo
Juve Stabia-Monza 2-2, le pagelle: Candelloni beffa Thiam, Petagna pone fine a un... Juve Stabia-Monza 2-2, le pagelle: Candelloni beffa Thiam, Petagna pone fine a un incubo
Serie B, frena la capolista Monza. La Juve Stabia la rimonta due volte: 2-2 il finale... Serie B, frena la capolista Monza. La Juve Stabia la rimonta due volte: 2-2 il finale
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
5 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palladino è stato vicino al ritorno? Ferrari: "Tanti nomi dopo Pioli, ma noi decisi su Vanoli"
Immagine top news n.1 Inter, l'orgoglio di Chivu: "So chi sono e cosa posso dare a questa società"
Immagine top news n.2 Quando il risultato non dice la verità: il Pisa di Gilardino è più vivo che mai
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter manda un segnale al Milan e si porta a -1 dalla vetta
Immagine top news n.4 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.5 Il ruggito di Lautaro nel momento delle critiche. L'Inter riparte da Pisa imparando dai propri errori
Immagine top news n.6 L'Inter fatica? Ci pensa due volte Lautaro: doppietta a Pisa, Chivu torna a vincere
Immagine top news n.7 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Koné c'è, torna Ferguson. Out Dybala e Politano
Immagine news Serie A n.2 Amoruso: "La Roma è il miracolo di Gasp. Lucca? In Italia non sappiamo aspettare"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna tiene d'occhio Muharemovic del Sassuolo. La Juventus ha il 50% sulla rivendita
Immagine news Serie A n.4 Lookman incubo della Fiorentina: sesto gol ai viola, squadra più perforata dal nigeriano
Immagine news Serie A n.5 L'Inter ripartirà con il Venezia, Chivu: "Abbiamo l'obbligo di onorare tutte le competizioni"
Immagine news Serie A n.6 Raddoppio immediato dell'Atalanta: Lookman firma il 2-0, la Fiorentina dorme e sbanda
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico
Immagine news Serie B n.2 Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Immagine news Serie B n.3 Padova, Faedo e il primo gol in B: "Non ero in me dall'euforia. Volevo solo abbracciare tutti"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Al Menti è difficile per tutti, giusto revocare il calcio di rigore"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Punto preziosissimo, con il nostro pubblico c'è un'energia diversa"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Spezia e Samp: è 0-0 all'intervallo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Faggiano sugli spalti per Nocerina-Atletico Lodigiani: un giocatore nel mirino
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: il Guidonia espugna il Liberati, 1-1 tra Foggia e Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Serie C, vincono Arezzo, Vicenza e Atalanta nelle gare del pomeriggio. Pari per l'Inter
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Iori: "Vicenza, Brescia e Lecco sempre in testa. Noi ci stiamo arrivando solo ora"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Pasini rompe gli indugi: pronta la trattativa con Cellino per Torbole
Immagine news Serie C n.6 Serie C, si ferma la rincorsa del Perugia: festeggia la Juve Next Gen con Puczka
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.6 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…