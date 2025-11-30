Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico

Risultato finale: Spezia-Sampdoria 1-0

SPEZIA

Mascardi 6,5 - Serata tranquilla ma sempre attento. Blocca senza affanni le poche conclusioni doriane.

Candela 6,5 - Aggressivo, attento, sempre puntuale.

Wisniewski 6,5 - Duelli quasi sempre vinti. Pulito nelle letture, limita gli attaccanti blucerchiati e non si fa sorprendere nei momenti di assalto finale.

Mateju 6 - Commette qualche fallo e non sempre è impeccabile in uscita, ma complessivamente regge. Utilissimo sulle palle inattive.

Aurelio 6,5 - Il più pericoloso nel primo tempo: due colpi di testa, uno dei quali sfiora il gol. Bravo anche dietro, dove salva una situazione intricata anticipando Venuti.

Nagy 5,5 - Il meno brillante della mediana. Qualche errore in costruzione e tempi non sempre puliti. Gara sufficiente in interdizione ma pesano alcune indecisioni.

Bandinelli 6,5 - Si prende tanti falli, imposta e arriva spesso vicino all’area. Nel secondo tempo ha l’occasione per segnare ma cerca un assist sbagliato. Grande applicazione in mezzo al campo. Dal 78' Vignali s.v.

Beruatto 6,5 - Suoi i due palloni più pericolosi del match: il cross per Aurelio e il corner che genera il gol di Artistico. Attento, fisico, sempre impegnato. Dal 84' Hristov s.v.

Kouda 6,5 - Porta velocità e guizzi, anche se alterna buone intuizioni a errori banali. Si conquista diversi falli ed è costantemente nel vivo del gioco. Dal 84' Comotto s.v.

Vlahovic 6 - Lotta, guadagna metri, si prende falli e si scontra con metà difesa blucerchiata.

Artistico 7,5 - Decide il derby-salvezza con un colpo di testa perfetto. Dal 65' Verde 6 - Sfiora il gol con un colpo di testa salvato da Ghidotti sulla linea.

Roberto Donadoni 7,5 - Vince la prima partita da quando è allenatore dello Spezia, scegliendo l'occasione migliore per farlo. Partita difensivamente perfetta, decisa da un calcio da fermo. Scavalca i 'cugini' in classifica e rilancia i suoi nella lotta salvezza.

SAMPDORIA

Ghidotti 6 - Sul gol non può nulla. Tiene in vita la Samp con una parata clamorosa sul colpo di testa di Verde e sbroglia altre situazioni complesse.

Venuti 5 - Alterna buone sortite a momenti di difficoltà. Lascia troppo spazio ad Artistico.

Hadzikadunic 6 - Il migliore dei blucerchiati: vince quasi tutti i duelli, è sicuro in anticipo e pulito nelle uscite. Granitico per tutto il match.

Vulikic 5,5 - Partita generosa. Va vicino al gol su piazzato, poi prende un giallo evitabile. Costretto al cambio per fatica. Dal 66' Riccio 4,5 - Non la prende mai.

Cherubini 5 - Tra i più in difficoltà: perde palloni, soffre la fisicità dello Spezia e non riesce mai a incidere. Gara molto complicata.

Bellemo 5,5 - Non brilla ma almeno porva a dare equilibrio. Ordinato, utile a schermare le linee di passaggio dello Spezia. Poco presente negli ultimi 30 metri. Dal 54' Barak 4,5 - Un fantasma rispetto al calciatore apprezzato in Serie A.

Henderson 5 - Impreciso e appannato, esce nel finale. Dal 78' Pedrola s.v.

Benedetti 5,5 - Prende un’ammonizione evitabile, sbaglia qualche appoggio e non riesce a dare continuità alla manovra. Qualche buon inserimento, ma nel complesso insufficiente. Dal 54' Conti 5 - Non riesce ad aggiungere nulla alla manovra blucerchiata.

Giordano 5 - Grinta e intensità, ma anche da parte sua tanta imprecisione in fase di costruzione. Dal 78' Ioannou s.v.

Pafundi 5,5 - Genera alcune fiammate da fermo e prova un paio di tiri, ma è spesso scollegato dal resto della squadra.

Coda 5 - Si vede poco, ha una buona occasione nel secondo tempo ma calcia male. Non riesce mai a rendersi davvero pericoloso.

Angelo Gregucci 4,5 - La vittoria casalinga contro la Juve Stabia era stata solo un'illusione. È notte fonda per una squadra senza anima, ora penultima.