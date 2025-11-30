Il ruggito di Lautaro nel momento delle critiche. L'Inter riparte da Pisa imparando dai propri errori

Dopo due sconfitte dolorosissime l'Inter è tornata alla vittoria e la ripartenza dei nerazzurri ha un nome e un cognome ben precisi: Lautaro Martinez. Nel momento più difficile, quello dove stavano iniziando ad arrivare tante critiche, per molti aspetti anche giuste, il capitano dell'Inter ha risposto presente, segnando una doppietta contro il Pisa che vale tantissimo per la classifica ma anche e soprattutto per il morale.

Lautaro, come detto, stava attraversando un periodo non proprio semplicissimo, visto che la regolarità sotto porta iniziava a latitare e i suoi sbuffi dopo alcune sostituzioni avevano fatto parlare molto. Tutto cancellato però, con un sinistro sotto l'incrocio dei pali da campione vero e con una spaccata, su assist di Barella, che ha chiuso la partita della Cetilar Arena regalando tre punti fondamentali ai nerazzurri.

I ko con Milan e Atletico Madrid sono alle spalle e per certi aspetti l'Inter ha imparato dai propri errori, vincendo una partita giocata non ai livelli dei tempi migliori. Per intenderci, i nerazzurri hanno fatto meglio sia nel derby che al Metropolitano, quando hanno portato a casa zero punti tra Serie A e Champions League, mentre a Pisa il livello della prestazione non è stata al top. Ma per vincere i campionati e per alzare i trofei sono molto spesso le partite sporche a fare la differenza, e l'Inter ha dimostrato di essere maturata nel giro di pochissimo tempo.