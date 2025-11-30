Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, Faggiano sugli spalti per Nocerina-Atletico Lodigiani: un giocatore nel mirino

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:49Serie C
Tommaso Maschio

In attesa del derby d'alta classifica contro il Benevento di domani, il direttore sportivo della Salernitana è stato visto sugli spalti del San Francesco di Nocera per la gara fra i padroni di casa e l'Altetico Lodigiani. Una presenza che non è passata inosservata e che fa subito pensare al prossimo mercato che aprirà fra circa un mese.

Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttosalernitana.com, a stuzzicare la curiosità del ds sarebbe Gabriele Kernezo, calciatore classe '97 dalle spiccate doti offensive che sta facendo molto bene con la maglia rossonera - 4gol in 16 presenze - e che in carriera ha collezionato 171 presenze e 10 reti tra C e B dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Pisa.

