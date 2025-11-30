Quando il risultato non dice la verità: il Pisa di Gilardino è più vivo che mai

Il Pisa è uscito dalla Cetilar Arena con il morale sotto i tacchi dopo lo 0-2 con il quale è stato battuto dall'Inter, ma la partita giocata nel pomeriggio di oggi e terminata poco fa, ci ha detto molto di più di un semplice risultato. I nerazzurri toscani hanno infatti tenuto testa ai vice campioni d'Italia e d'Europa per più di un'ora, fino al primo dei due gol segnati da Lautaro Martinez e pensando a quella che sarà la corsa per non retrocedere il popolo pisano può quantomeno vivere con la speranza di potercela fare.

Il lavoro di Alberto Gilardino è evidente e pur non avendo a disposizione una rosa di primissimo livello, senza che nessuno si offenda, la squadra gira bene, sapendo quello che deve fare in campo. Perdere con l'Inter ci sta, anche se il Pisa visto in campo oggi non avrebbe probabilmente meritato la sconfitta, ma da partite come queste il tecnico dei toscani deve tirare fuori solo le cose positive.

La strada da fare è ancora molto lunga, questo è fuori discussione visto che siamo soltanto a un terzo del campionato, e l'attuale terzultimo posto non deve demoralizzare i calciatori nerazzurri. Dopo aver fatto molto bene al Genoa Gilardino sta convincendo anche a Pisa: inutile, per il momento, guardare la classifica, perché le prestazioni ci sono e i punti arriveranno.