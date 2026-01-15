L'Inter si muove su più fronti in Croazia. Non solo Mlacic, avanti anche per Jakirovic

L'Inter continua a guardare in Croazia e, dopo aver già acquistato Sucic la scorsa estate, torna a bussare alla porta della Dinamo Zagabria per un altro giocatore. Si tratta di Leon Jakirovic, difensore centrale ancora minorenne per qualche ora che gioca con la Dinamo Zagabria e che potrebbe approdare in Italia nel prossimo futuro.

Secondo quanto riferisce il portale locale Germanijak.hr infatti l'Inter ha rotto gli indugi e presentato la prima proposta ufficiale alla Dinamo Zagabria per Jakirovic. Come si apprende, quella dei nerazzurri è un'offerta a titolo definitivo da 3,5 milioni di euro circa che possono arrivare fino a 5-6 tramite l'inserimento di bonus. La condizione richiesta dai capitolini della Croazia è un pagamento in un'unica tranche, con Stoccarda e Red Bull Salisburgo che fanno concorrenza.

Non c'è solamente Jakirovic, tra l'altro, tra gli obiettivi croati per l'Inter. Nel mirino dei nerazzurri c'è infatti, come noto, anche un altro giovane difensore come Branimir Mlacic, in forza invece all'Hajduk Spalato.