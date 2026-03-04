Milan, occhio. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Allegri, il Real ci riprova"
TUTTO mercato WEB
"Allegri, il Real ci riprova": ecco il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. A Madrid torna di moda Max: terzo tentativo di Florentino, che si era già fatto avanti nel 2019 e nel 2021. Dall'esonero di Xabi Alonso alla bocciatura di Arbeloa: manovre per arrivare al tecnico, che però è già legato al Milan fino al 2027.
Spazio anche alla Coppa Italia, con questo titolo in taglio alto: "Cesc blocca l'Inter". Semifinale d'andata: a Como finisce 0-0. Vojvoda e Valle sprecano due grandi occasioni, palo di Darmian e fischi a Bastoni. Turnover di Chivu per il derby, ritorno il 22 aprile.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile