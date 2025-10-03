Deschamps: "Nkunku ha giocato poco? A volte la nazionale può aiutare i club"

Didier Deschamps ha svelato ieri la lista dei convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Azerbaigian (10 ottobre) e Islanda (13 ottobre). Tra le novità spicca la prima chiamata assoluta per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace protagonista di un ottimo avvio di stagione in Premier League, mentre si rivede dopo un anno il milanista Christopher Nkunku.

Sulla gestione dei giocatori e delle assenze, Deschamps ha spiegato: "Non ho dovuto discutere con il PSG o altri club. Ci sono protocolli con gli staff medici prima di fare le mie liste. Alcuni giocatori non sono al 100% ma possono essere disponibili per la nazionale. Facciamo tutto in maniera scrupolosa e professionale. Non esiste rischio zero, ma cerco sempre di fare al meglio. Parlo anche con i giocatori per conoscere il loro stato".

Sulle difficoltà nella scelta della lista: "Ogni volta ci sono vincoli. Se tutti fossero disponibili, non potrei portarli tutti. Le assenze a lungo termine ci obbligano a riflettere con il mio staff. Mateta è convocato per il suo profilo e la capacità di segnare, anche per l'assenza di Thuram. Akliouche è nella lista per avere continuità e fiducia, ma non so ancora quanto giocherà. Thauvin è pre-selezionato, può essere chiamato in futuro ma dipende dal suo rendimento in club. Nkunku e Camavinga hanno avuto poco tempo di gioco ma sono convinto del loro potenziale: a volte il respiro della nazionale fa bene anche ai club, soprattutto quando arrivano giocatori scontenti. Nkunku non è stato risparmiato dagli infortuni. Ha un potenziale molto interessante, ne sono convinto. Al momento ha trovato poco spazio ma ho fiducia in lui. Ad esempio, quando Giroud era al Chelsea era molto complicato, ma questo non gli ha impedito di essere importante per noi".

Sui ruoli e la concorrenza interna: "Camavinga ha giocato anche da centro-sinistra, ma si sente centrocampista. La sua polivalenza è un vantaggio, ma non sempre lo rende felice. Theo Hernandez è in condizione migliore rispetto a settembre e può fare meglio sul piano atletico. Tolisso e Thauvin possono essere richiamati in futuro".

Sul rendimento dei titolari e dei giovani: "I tre portieri continueranno a essere convocati se mantengono il livello. Upamecano ha trovato serenità, gestisce meglio i duelli e trasmette forza e fiducia. Mbappé è un attaccante centrale con libertà, potenza e velocità; è totalmente investito come capitano. Pogba? Si sta avvicinando al momento di tornare protagonista: il primo passo sarà giocare con la maglia del Monaco, sperando che vada tutto bene".