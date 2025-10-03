Milan, altro che dubbi sui 40 anni di Modric: solo Rabiot ha corso di più con il Napoli

C'era un solo grande dubbio che poteva aleggiare intorno alla figura di un campione come Luka Modric, al suo arrivo al Milan nel corso dell'ultima estate: per quanto possa essere un grande professionista, come starà fisicamente visto che ha 40 anni?

Beh, le prime apparizioni del croato in Italia con la maglia rossonera hanno fatto impallidire chi poteva avere questi dubbi. Nella sfida contro il Napoli è stato suo l’ultimo pallone giocato al settimo minuto di recupero del secondo tempo, dopo aver corso per 11.094 chilometri, che lo porta ad essere il secondo per distanza percorsa nel match dietro a Rabiot. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport considerando le prime 5 giornate di Serie A, Modric è primo per passaggi riusciti (300), passaggi riusciti nella metà avversaria (169) e filtranti (46) ma anche per intercetti (10) e palloni recuperati (31). L'ex Pallone d'Oro c’è stato in 6 gare su 7, giocando 449’ dei 630 totali, una media di 64 minuti in campo.

Negli ultimi anni i suoi numeri in termini di impiego in campo nel Real Madrid erano in saliscendi. Modric aveva giocato 1744 minuti in campo nel campionato spagnolo 2022-23, poi diventati 1687 nel 2023-2024. L’ultima stagione a Madrid lo aveva visto impegnato in sette competizioni: 1820 minuti in Liga (utilizzo aumentato), 646’ in Champions, 338’ in Coppa del Re, 26’ in Supercoppa di Spagna, quattordici in Supercoppa europea e altri venti in Fifa International Cup; infine le sei partite da 120 minuti complessivi al Mondiale per Club.