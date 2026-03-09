Inter, Calhanoglu è un problema: out in 17 partite su 42. Da settembre 2024 ne ha saltate 33

L'Inter ha un problema che ha un nome e un cognome: Hakan Calhanoglu. Il rendimento del turco è molto soddisfacente perché il suo bottino è di 9 gol e 4 assist in 25 partite stagionali: più di una giocata decisiva ogni 2 gare. Il guaio però sono le sfide che ha saltato a causa di infortunio o quelle in cui è rimasto in panchina precauzionalmente per non peggiorare la sua condizione fisica, proprio come avvenuto ieri nel derby.

Il dato è impressionante: il classe '94 ha saltato 17 incontri su 42 stagionali. Matematicamente il conto è molto semplice: un match ogni 2,5 è ai box. Dire che Chivu non lo ha praticamente mai avuto è inesatto, però continuano a sorgere interrogativi sul suo futuro. La sua qualità è fuori discussione, ma la sua condizione non è mai quella ottimale e ciò inevitabilmente lo penalizza.

Guardando le statistiche del 2024-2025, includendo anche il Mondiale per Club, le cose peggiorano ulteriormente: su 63 partite disputate dall'Inter, 16 non hanno visto Calhanoglu fare almeno un minuto. Il computo totale sale dunque a 33 gare saltate su 107, poco meno di una ogni 3. È vero che un giocatore da solo non cambia niente, ma l'assenza del regista pesa come un macigno per la manovra dei nerazzurri.