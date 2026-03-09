Inter, si ferma Calhanoglu. La Samp esonera Gregucci, Tapani penalizzato: le top news delle 18

Aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Çalhanoğlu dopo il derby di Milano. L’Inter ha comunicato che il centrocampista turco si è sottoposto in mattinata a una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, esame che ha evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Le condizioni del regista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma con la sosta per le nazionali ormai vicina è probabile che il suo rientro possa slittare direttamente dopo la pausa. L’Inter affronterà infatti l’Atalanta il 14 marzo e la Fiorentina il 22, prima di tornare in campo a Pasqua contro la Roma.

Novità anche in casa Sampdoria, dove arriva un nuovo ribaltone in panchina. Il club blucerchiato ha ufficializzato l’esonero di Angelo Gregucci, insieme al suo vice Salvatore Foti, dopo che già in mattinata erano arrivati segnali in tal senso con l’allenamento di Bogliasco non diretto dallo stesso Foti. La decisione è arrivata con il via libera del CEO sport Jesper Fredberg. In attesa di individuare una soluzione stabile per la guida tecnica, la squadra è stata affidata temporaneamente ad Attilio Lombardo.

Intanto dal Tribunale Federale Nazionale arriva una decisione importante riguardo al Trapani, che non è stato escluso dal campionato di Serie C. Il club siciliano, militante nel girone C, è stato però sanzionato con un’ammenda di 1.500 euro e con 5 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso per violazioni di natura amministrativa. Il deferimento era arrivato lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle società sportive.