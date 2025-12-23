Italia, Gattuso: "Da quando sono ct ho fatto tanto copia-incolla di quello che fece Lippi"
Tanti gli argomenti trattati dal ct Gennaro Gattuso nel corso della sua intervista a Vivo Azzurro Tv. Questo un estratto del pensiero del selezionatore azzurro:
Un rapporto con la maglia azzurra che ha vissuto l'apice il 9 luglio del 2006 con Marcello Lippi in panchina...
“Lo ringrazio e non nego che da quando sono Ct ho fatto tanto copia e incolla di quello che ha fatto lui. L’essere coerente, l’essere vero, se vuoi creare un gruppo c’è solo una strada. Dare quella fiducia in più a un giocatore quando è un po’ in difficoltà, quando qualcuno pensa di non farcela aiutarlo a provarci fino alla fine. Dare senso di appartenenza. Lui su questo è stato un maestro”.
Cinque vittorie e una sola sconfitta nelle 6 partite della sua gestione:
"Sapevo di essermi preso una grande responsabilità e che non era facile, ma devo dire che nelle sei partite che abbiamo fatto, tranne nell’ultima in cui abbiamo sbagliato il secondo tempo, i giocatori hanno dato tutto. La squadra si è sempre fatta trovare pronta. Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. Ho trovato un gruppo di ragazzi che sta cercando di dare tutto quello che ha. Penso che si percepisca”.
