Torino, per Simeone programma di allenamenti speciali: test atletici mirati e controlli ciclici

Tuttosport di oggi fa il punto sul momento individuale di Giovanni Simeone: l'argentino va seguito con attenzione sotto l’aspetto della tenuta muscolare. L’attaccante vive di scatti, progressioni, movimenti rapidi, dai e vai. È costantemente sotto pressione sotto il profilo atletico e il suo gioco, anche da trascinatore, pretende una forma lucidata al meglio e grandi sforzi sotto il profilo delle energie.

8 gol in campionato, l'argentino è il bomber dei granata

Il miglior goleador granata in campionato è proprio il Cholito con 8 reti in 24 presenze (per Vlasic, 7 reti in A e 3 assist, con in più un gol e 2 assist in Coppa Italia). Prima della trasferta di San Siro Simeone aveva dovuto rallentare in allenamento per qualche giorno, per evitare rischi muscolari ed essere in condizione di giocare da titolare a Milano, scrive Tuttosport.

Programma di allenamento finalizzato ad esaltare la sua condizione

Adesso, durante questa sosta, al Filadelfia seguirà anche allenamenti speciali, lavori personalizzati, con ciclici controlli e test atletici. L’obiettivo è lucidare di nuovo la sua condizione fisica, abbattendo i rischi di ricadute e portandolo a una condizione ottimale per la trasferta di Pisa: c'è una salvezza da blindare per poi programmare il futuro in granata.