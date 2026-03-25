Torino, Vlasic nelle mire del Borussia Dortmund: Kovac lo vuole per il dopo Brandt

La grande stagione di Nikola Vlasic, fantasista del Torino, inizia a stuzzicare l’interesse di diverse società. Inevitabile alla luce di un contratto in scadenza nel 2027: a gennaio c’erano stati dei contatti per provare ad allungarlo, ma al momento non c’è l’intesa in merito al possibile rinnovo. Fattore questo che può, inevitabilmente, spingere Nikola lontano dal Toro. Anche perché i dirigenti granata vogliono evitare di perderlo a parametro zero tra un anno (volendo, il Torino ha un diritto unilaterale di prolungamento per 12 mesi, ma utilizzarlo contro la volontà del croato al momento non sembra tra le opzioni).

Una cessione porterebbe una ottima plusvalenza

Per lui Cairo può ottenere una ottima plusvalenza. Vlasic era stato riscattato con tanto di sconto dal West Ham per 10,5 milioni nell’estate 2023 e la cessione ne frutterebbe sicuramente di più: in passato c’erano state delle sirene provenienti dalla Saudi Pro League, ma alla luce dell’attuale situazione geopolitica internazionale quel tipo di mercato appare in stand-by, fa sapere Tuttosport.

Il Borussia Dortmund di Kovac studia la situazione

La priorità del croato è sempre stata rivolta ai top club europei che gli potessero concedere l’occasione di giocare ai massimi livelli. Magari anche le Coppe europee e soprattutto la Champions League. E qui entra in gioco il Borussia Dortmund allenato dal connazionale Niko Kovac, che è un grande estimatore di Nikola. Un feeling che può giocare un ruolo importante nella partita relativa al futuro di Vlasic, dato che il BVB è proprio alla ricerca di un centrocampista offensivo con le sue caratteristiche per sopperire all’addio di Julian Brandt: contatti già avviati, scrive il quotidiano torinese.