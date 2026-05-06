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Il Napoli e lo storico compagno di squadra Oriali si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Beccalossi

Il Napoli e lo storico compagno di squadra Oriali si uniscono al cordoglio per la scomparsa di BeccalossiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Tommaso Bonan
Oggi alle 09:25Serie A
Tommaso Bonan

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Era nato a Brescia il 12 maggio 1956 e aveva iniziato la carriera proprio col club biancazzurro. Nel 1978 poi il grande salto all'Inter, squadra con cui ha legato indissolubilmente la propria carriera per anni. Nel mezzo tanti gol, vittorie (uno scudetto e una Coppa Italia) ma soprattutto un ruolo che è andato al di fuori del rettangolo di gioco: idolo dei tifosi nerazzurri.

Tra i tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questi minuti, c'è anche quello del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il suo storico compagno di squadra e grande amico Lele Oriali, e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e icona del calcio italiano negli anni Settanta e Ottanta".

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