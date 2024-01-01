Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'osservatore Palma: "Il Napoli su Mouzakitis. Milan, affare Arizala"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:00Serie A
TMWRadio Redazione

L'osservatore Marco Palma è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di tre giovani che sono seguiti da squadre italiane.

David Ricardo (21-12-2002), difensore centrale brasiliano del Botafogo. Centrale di grande aggressività e concentrazione. Ottimo fisico e abilità nel tackle, dominante nel gioco aereo. Può essere schierato anche terzino sinistro essendo dotato di grande corsa e di un piede sinistro molto educato che gli consente di servire precisi assist. Prodotto delle giovanili del Fluminense, dopo un buonissimo prestito al Cearà è stato ceduto al Botafogo nel gennaio del 2025. Con i carioca ha confermato le sue grandi doti attirando le attenzioni di tanti big club europei, tra questi anche il Bologna.
Somiglianza: Jakub Kiwior (Porto)
Valore di mercato: 10 milioni €            

Juan Arizala (10-10-2005), centrocampista/esterno d’attacco colombiano dell'Independiente Medellin. Vicinissimo al Milan questo veloce esterno sinistro dotato di grande tecnica e duttilità. Utilizzabile sia centrocampista o esterno d’attacco, è molto bravo nel dribbling e di grande abilità nel saltare l’uomo. Cresciuto nell’Independiente di Medellin dove ha raggiunto velocemente la selezione Under 20 per poi nel gennaio 2024 salire in prima squadra. Accelerazione palla al piede, intelligenza tattica e un buon tiro ne completano il profilo. Il Milan sta definendo l’affare pagando il ragazzo 3 milioni € + un 20% su una futura rivendita.   
Somiglianza: Leroy Sané (Galatasaray) 
Valore di mercato: 5 milioni €  

Christos Mouzakitis (25-12-2006), centrocampista centrale/trequartista greco dell' Olympiacos. Grande tecnica e versatilità per questo nazionale maggiore greco. Prodotto dell’Olympiacos, nelle selezioni giovanili si è imposto come un vero gioiello trascinando l’under 19 ateniese alla vittoria di due campionati di categoria e della Youth League, competizione dove segnò sei goal. Dalla scorsa stagione è salito in prima squadra e ha mantenuto un livello altissimo. Fantasioso, piede raffinato, intelligenza e creatività ne fanno un giocatore seguitissimo da tante squadre tra cui Real Madrid, Benfica, Arsenal e in Italia il Napoli.
Somiglianza: Arda Guler (Real Madrid)
Valore di mercato: 25 milioni €

Editoriale di Raimondo De Magistris
