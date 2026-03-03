Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria

E’ andata in archivio la 29^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Arzignano Valchiampo – Novara 1-1

Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2

Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0

Pergolettese – Triestina 2-0

Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1

Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3

Union Brescia - Lecco 3-1

Pro Patria - Virtus Verona 2-2

Trento - Lumezzane 1-1

Inter U23 - Alcione Milano 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Cordaro (Pergolettese): non deve compiere interventi particolarmente difficili, ma merita comunque un voto molto alto in pagella perché ha guidato con autorevolezza la difesa mostrando sicurezza nelle uscite. A fine primo tempo riflesso importante su Silvestri.

Stivanello (Lumezzane): partita molto combattuta, quella sul campo di un Trento in grande crescita e sempre temibile tra le mura amiche. Premiamo lui per un salvataggio sulla linea a 20 minuti dalla fine che ha evitato un gol ormai certo. Bravo a rimediare a un’uscita un po’ avventata del portiere.

Leverbe (Vicenza): abbiamo sempre rimarcato che la promozione ormai imminente dei biancorossi in serie B scaturisca non solo dalla qualità dei centrocampisti e dalla prolificità delle punte, ma anche dall’organizzazione difensiva. Anche lui, dopo qualche stagione così e così, ha ritrovato la continuità necessaria e sta offrendo un ottimo contributo.

Giorgeschi (Alcione Milano): la squadra lombarda sta confermando di essere molto solida in fase difensiva e strappa uno 0-0 all’Inter23 senza subire un solo tiro pericoloso nello specchio della porta. Lui è stato in assoluto il migliore del pacchetto arretrato.

Sorensen (UnionBrescia): quella con Silvestri è una delle coppie difensive migliori del girone, anzi in assoluto di tutta la categoria. Un mix tra rapidità, esperienza, fisicità, senso della posizione e cattiveria agonistica. Sempre attento su Duca e Konate, da una sua sponda aerea nasce anche la rete di Balestrero.

Delcarro (Renate): ormai da un po’ di anni sta dimostrando di essere un ottimo centrocampista per la categoria, un calciatore del quale si parla ancora incomprensibilmente poco ma che, da tempo, è sinonimo di garanzia. Sblocca lo 0-0 con un bel colpo di testa su assist di Anelli. Splendida la giocata vincente per lo 0-3 di Ruiz Giraldo.

Balestrero (UnionBrescia): in tandem con Marras mette in grossa difficoltà un Lecco irriconoscibile al Rigamonti e che rischia di dire addio al secondo posto. Davvero un’ottima partita, quella del centrocampista, protagonista assoluto in questo girone di ritorno. Decide il derby con un gol e un assist, facile immaginare già da ora che sarà un uomo chiave in ottica playoff.

Giannotti (Trento): Lumezzane molto organizzato in fase di non possesso, proprio per questo servivano pazienza e qualità per trovare spazi e rendersi pericolosi. Bravo il numero 10 a dettare i tempi della manovra senza mai buttar via la palla, non è un caso sia lui a pescare il jolly dalla distanza che vale il gol del definitivo e comunque prezioso 1-1.

Bertoli (Ospitaletto): grande intesa con Gobbi, due attaccanti che mettono in grossa difficoltà la retroguardia avversaria e che, per caratteristiche, si completano molto bene. Segna il gol del primo pareggio con un sinistro imparabile e propizia la rete del definitivo 2-2.

Rabbi (Cittadella): il pareggio con l’Ospitaletto non consente ai granata veneti di fare un balzo in avanti in classifica e di sfruttare in pieno il passo falso del Lecco a Brescia. Solo gli errori difensivi degli ospiti e il senso del gol del centravanti consentono di evitare una sconfitta casalinga che avrebbe autorizzato a parlare di crisi.

Cernigoi (Virtus Verona): si fa fatica a capire le motivazioni di questo calo vertiginoso dei veneti rispetto alle passate stagioni. Nemmeno con la Pro Patria, penultima in graduatoria, la formazione di Fresco è riuscita a conquistare una vittoria che, almeno, avrebbe restituito un minimo di autostima. La doppietta del centravanti, sempre bravo nel gioco aereo, ha evitato la sconfitta pur senza cambiare lo scenario in classifica.

Eugenio Corini (UnionBrescia): si conferma la tendenza delle Rondinelle a giganteggiare contro le più forti dopo aver buttato punti alla portata a cospetto di chi lotta per non retrocedere. Netta e meritata la vittoria nello scontro diretto con il Lecco, tre punti che consentono di blindare il secondo posto. Visto il rendimento del Vicenza si può dire che i lombardi abbiano fatto il massimo possibile, tanta roba se consideriamo il modo rocambolesco in cui sia nata questa stagione sportiva.