Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria

La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoriaTUTTO mercato WEB
Nella foto Rabbi
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 29^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Arzignano Valchiampo – Novara 1-1
Cittadella - Ospitaletto Franciacorta 2-2
Giana Erminio - Pro Vercelli 1-0
Pergolettese – Triestina 2-0
Albinoleffe - L.R. Vicenza 0-1
Dolomiti Bellunesi - Renate 0-3
Union Brescia - Lecco 3-1
Pro Patria - Virtus Verona 2-2
Trento - Lumezzane 1-1
Inter U23 - Alcione Milano 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Cordaro (Pergolettese): non deve compiere interventi particolarmente difficili, ma merita comunque un voto molto alto in pagella perché ha guidato con autorevolezza la difesa mostrando sicurezza nelle uscite. A fine primo tempo riflesso importante su Silvestri.
Stivanello (Lumezzane): partita molto combattuta, quella sul campo di un Trento in grande crescita e sempre temibile tra le mura amiche. Premiamo lui per un salvataggio sulla linea a 20 minuti dalla fine che ha evitato un gol ormai certo. Bravo a rimediare a un’uscita un po’ avventata del portiere.
Leverbe (Vicenza): abbiamo sempre rimarcato che la promozione ormai imminente dei biancorossi in serie B scaturisca non solo dalla qualità dei centrocampisti e dalla prolificità delle punte, ma anche dall’organizzazione difensiva. Anche lui, dopo qualche stagione così e così, ha ritrovato la continuità necessaria e sta offrendo un ottimo contributo.
Giorgeschi (Alcione Milano): la squadra lombarda sta confermando di essere molto solida in fase difensiva e strappa uno 0-0 all’Inter23 senza subire un solo tiro pericoloso nello specchio della porta. Lui è stato in assoluto il migliore del pacchetto arretrato.
Sorensen (UnionBrescia): quella con Silvestri è una delle coppie difensive migliori del girone, anzi in assoluto di tutta la categoria. Un mix tra rapidità, esperienza, fisicità, senso della posizione e cattiveria agonistica. Sempre attento su Duca e Konate, da una sua sponda aerea nasce anche la rete di Balestrero.
Delcarro (Renate): ormai da un po’ di anni sta dimostrando di essere un ottimo centrocampista per la categoria, un calciatore del quale si parla ancora incomprensibilmente poco ma che, da tempo, è sinonimo di garanzia. Sblocca lo 0-0 con un bel colpo di testa su assist di Anelli. Splendida la giocata vincente per lo 0-3 di Ruiz Giraldo.
Balestrero (UnionBrescia): in tandem con Marras mette in grossa difficoltà un Lecco irriconoscibile al Rigamonti e che rischia di dire addio al secondo posto. Davvero un’ottima partita, quella del centrocampista, protagonista assoluto in questo girone di ritorno. Decide il derby con un gol e un assist, facile immaginare già da ora che sarà un uomo chiave in ottica playoff.
Giannotti (Trento): Lumezzane molto organizzato in fase di non possesso, proprio per questo servivano pazienza e qualità per trovare spazi e rendersi pericolosi. Bravo il numero 10 a dettare i tempi della manovra senza mai buttar via la palla, non è un caso sia lui a pescare il jolly dalla distanza che vale il gol del definitivo e comunque prezioso 1-1.
Bertoli (Ospitaletto): grande intesa con Gobbi, due attaccanti che mettono in grossa difficoltà la retroguardia avversaria e che, per caratteristiche, si completano molto bene. Segna il gol del primo pareggio con un sinistro imparabile e propizia la rete del definitivo 2-2.
Rabbi (Cittadella): il pareggio con l’Ospitaletto non consente ai granata veneti di fare un balzo in avanti in classifica e di sfruttare in pieno il passo falso del Lecco a Brescia. Solo gli errori difensivi degli ospiti e il senso del gol del centravanti consentono di evitare una sconfitta casalinga che avrebbe autorizzato a parlare di crisi.
Cernigoi (Virtus Verona): si fa fatica a capire le motivazioni di questo calo vertiginoso dei veneti rispetto alle passate stagioni. Nemmeno con la Pro Patria, penultima in graduatoria, la formazione di Fresco è riuscita a conquistare una vittoria che, almeno, avrebbe restituito un minimo di autostima. La doppietta del centravanti, sempre bravo nel gioco aereo, ha evitato la sconfitta pur senza cambiare lo scenario in classifica.
Eugenio Corini (UnionBrescia): si conferma la tendenza delle Rondinelle a giganteggiare contro le più forti dopo aver buttato punti alla portata a cospetto di chi lotta per non retrocedere. Netta e meritata la vittoria nello scontro diretto con il Lecco, tre punti che consentono di blindare il secondo posto. Visto il rendimento del Vicenza si può dire che i lombardi abbiano fatto il massimo possibile, tanta roba se consideriamo il modo rocambolesco in cui sia nata questa stagione sportiva.

Articoli correlati
Reggiana, altro nome per il possibile dopo Girma: c'è Rabbi del Cittadella Reggiana, altro nome per il possibile dopo Girma: c'è Rabbi del Cittadella
Cittadella, Rabbi: "Annata non da buttare a livello personale. Ma non posso ritenermi... Cittadella, Rabbi: "Annata non da buttare a livello personale. Ma non posso ritenermi contento"
Rabbi fra rammarico e fiducia: “Bicchiere mezzo vuoto, ma così il Citta si salverà”... Rabbi fra rammarico e fiducia: “Bicchiere mezzo vuoto, ma così il Citta si salverà”
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"... Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"... Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"
Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei... Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà... Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno... Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
2 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
3 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
5 La Juventus rinnova il bomber di Spalletti e ci (ri)prova per la punta: dopo McKennie, Vlahovic
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Coppa Italia, l'Inter punta la finale. Chivu sfida il Como pensando al derby
Immagine news Serie A n.2 Pisa sull'orlo del precipizio: la sconfitta più amara ha il sapore di una sentenza
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna alza le Due Torri, Odgaard piega quella di Pisa: ecco il cortomuso Italiano
Immagine news Serie A n.4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.5 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Venezia-Avellino: turnover per Stroppa e Ballardini, riposano Adorante e Biasci?
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Reggiana-Sudtirol: granata per confermarsi, ospiti per il sogno playoff
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Virtus Entella-Modena: partita molto delicata la Sannazzari. In palio punti importanti
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Cesena-Monza: biancorossi alla caccia del primo posto in solitaria
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Spezia: veneti a caccia di continuità, liguri per rilanciarsi in zona salvezza
Immagine news Serie B n.6 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Immagine news Serie C n.4 Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Immagine news Serie C n.5 Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.3 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…