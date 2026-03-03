Serie B, Venezia-Avellino: turnover per Stroppa e Ballardini, riposano Adorante e Biasci?
Nel secondo turno infrasettimanale del 2026 in Serie B la co-capolista Venezia del torneo cadetto affronta al Penzo l’Avellino, in tredicesima posizione di classifica a +3 sulla zona salvezza e -8 da quella playoff. La direzione arbitrale della partita è stata affidata a Giuseppe Mucera, calcio d’inizio alle ore 20.
COME ARRIVA IL VENEZIA - Reduce dal pareggio nella trasferta di Bolzano, la squadra di Stroppa è stata agganciata in vetta dal Monza. Rispetto alla formazione iniziale schierata sabato l'allenatore arancioneroverde è pronto a fare qualche cambio: il turnover toccherà quasi certamente anche Adorante, da gestire visti gli impegni ravvicinati: il bomber potrebbe partire anche stavolta dalla panchina con la conferma di Lauberbach al fianco di Yeboah. Tegola Duncan, vittima di uno stiramento.
COME ARRIVA L’AVELLINO - È cominciata con due pareggi in altrettante gare l’esperienza irpina di Davide Ballardini, ancora alla ricerca del primo successo. Della spedizione in Laguna non farà parte lo squalificato Palmiero, mentre torna disponibile Sounas. Diverse le opzioni sul tavolo per il ruolo di regista: Le Borgne, inutilizzato dopo l’avvicendamento sulla panchina biancoverde, in alternativa l’ipotesi Palumbo. In difesa si rinnova il ballottaggio Cancellotti-Fontanarosa. Davanti può riposare Biasci.
