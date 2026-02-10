TMW Radio L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha presentato tre giovani arrivati in Serie A nell'ultima sessione di calciomercato.

Adrian Lahdo (26-12-2007) (Svezia), centrocampista centrale svedese del Como. Di origini siriane è cresciuto calcisticamente nell’Hammarby dove sin da piccolissimo ha messo in mostra le sue grandi qualità. Cetrocampista box to box, interpreta bene anche il ruolo di trequartista essendo dotato di grande tecnica e anche di intuizione e fantasia. Grande protagonista con le nazionali giovanili svedesi di cui è stato il capitano dell’Under 17, e oggi uno dei gioielli della rappresentativa Under 19. Il Como seguiva il ragazzo dalla scorsa stagione, e a gennaio 2026 ha investito 12 milioni € su di lui.

Somiglianza: Pablo Barrios (Atletico Madrid)

Valore di mercato: 12 milioni €

Darryl Bakola (30-11-2007), trequartista/mezzala offensiva francese del Sassuolo. Tecnica e duttilità per questo ragazzo. Elegante, si muove sulla trequarti con intelligenza e dinamicità, ottimo nella gestione della palla e nell’assist, molto buone le doti balistiche che lo rendono molto pericoloso davanti la porta. Cresciuto nella Red Star con cui fa meraviglie in Under 16, l’anno dopo viene ingaggiato dal Marsiglia e inserito in Under 19 dove fa benissimo. Da gennaio 2025 è salito in prima squadra ed ha esordito sia in Ligue 1 che in Champions League. Il Sassuolo a gennaio 2026 ha investito 12 milioni sul ragazzo.

Somiglianza: Eberechi Eze (Aarsenal)

​​​​​​​Valore di mercato: 12 milioni €

Othniel Raterink (07-04-2006), terzino destro olandese del Cagliari, è arrivato in Sardegna l’ultimo giorno del mercato invernale. Terzino destro olandese di grande fisicità e dall’ottima tecnica di base, seppur molto alto è veloce e dinamico e ama “scendere” sulla fascia con grande continuità. In carriera è stato utilizzato anche difensore centrale o mediano come schermo davanti la difesa. Cresciuto nel Graafschap dove si è messo in luce in Under 19. Lo scorso anno è stato in prestito al Bayer Leverkusen e alla fine della stagione è tornato nei Paesi Bassi. Il Cagliari ha investito 1,5 milioni € sul ragazzo.

Somiglianza: Wilfried Singo (Galatasaray)

Valore di mercato: 2 milioni €