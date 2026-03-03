Serie B, Padova-Spezia: veneti a caccia di continuità, liguri per rilanciarsi in zona salvezza

La 28ª giornata di Serie B propone allo Stadio Euganeo un confronto dal peso specifico assai diverso per le due squadre coinvolte. Il Padova, decimo con 33 punti, affronta la gara da una posizione di relativa tranquillità; lo Spezia, al 17° posto con 25 punti, condivide il penultimo posto con Entella e Bari e non può permettersi ulteriori passi falsi. L'ultimo precedente stagionale tra i due club si era chiuso sull'1-1, segnale di una sfida aperta e imprevedibile.

COME ARRIVA IL PADOVA - Il Padova di mister Andreoletti si presenta all'appuntamento forte del successo esterno ottenuto sul campo del Modena (2-1), risultato che ha interrotto un digiuno in trasferta lungo oltre due mesi e mezzo. I biancoscudati si collocano a 33 punti in una zona di classifica che consente alla squadra di affrontare la gara senza particolari pressioni di graduatoria. Sul piano della forma recente, nelle ultime 10 gare il Padova ha totalizzato 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, un rendimento che evidenzia la necessità di migliorare la solidità difensiva. Il fattore campo può rappresentare un elemento a favore dei veneti: il pubblico dell'Euganeo offre un sostegno concreto in un match dall'esito incerto. Sul fronte degli indisponibili, Andreoletti dovrà rinunciare a Barreca, Ghiglione e al Papu Gomez.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia di mister Donadoni arriva a Padova in una situazione di classifica critica, con la sconfitta interna contro la Reggiana (0-1) che ha spento l'entusiasmo generato dal precedente successo sul campo del Cesena (3-2). I liguri condividono il penultimo posto con Entella e Bari, posizionati in una zona che oscilla tra la retrocessione diretta e i playout, rendendo ogni punto una questione di sopravvivenza sportiva. La formazione bianconera registra lo stesso rendimento del Padova nelle ultime 10 uscite: 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, con una fragilità difensiva che si è manifestata con continuità nel corso della stagione. La trasferta dell'Euganeo si configura come uno scontro diretto mascherato dalla differenza di punti, con lo Spezia obbligato a invertire la rotta per non scivolare ulteriormente. Donadoni dovrà fare a meno di Cassata, Lapadula, Sarr e Zurkowski: un'emergenza numerica che complica ulteriormente la preparazione tattica della gara.