Serie B, Reggiana-Sudtirol: granata per confermarsi, ospiti per il sogno playoff

La Serie BKT non si ferma e scende subito in campo per il turno infrasettimanale, valido per la ventottesima giornata. Fra le altre sono pronte a sfidarsi Reggiana e Suditrol, in una sfida tra squadre in forma, che lottano per obiettivi differenti.

COME ARRIVA LA REGGIANA - La Regia sta attraversando un ottimo momento. Dall'arrivo di Rubinacci in panchina infatti, i granata sono imbattuti e hanno raccolto otto punti in quattro partite. L'ultimo successo sul campo dello Spezia, contro una diretta concorrente alla salvezza, ha portato la squadra al quattordicesimo posto, fuori dalla zona caldissima.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - Gli uomini di Castori sono reduci da un ottimo pareggio contro la capolista Venezia, una prestazione incoraggiante che ha scacciato la delusione della sconfitta contro il Palermo del turno precedente. Il 2026 dei ragazzi di Castori è finora da sogno: con 34 punti e al nono posto, il sogno è quello di agganciare clamorosamente il treno playoff, che dista solamente quattro punti.