Serie B, Virtus Entella-Modena: partita molto delicata la Sannazzari. In palio punti importanti

Riscatto è un mantra per Virtus Entella e Modena di fronte questa sera al “Enrico Sannazzari” per la 28^ giornata di serie BKT. I liguri vengono da tre sconfitte consecutive rispettivamente contro Palermo, Catanzaro e Monza quindi hanno necessità di ritrovare punti per migliorare la propria posizione in graduatoria che la vede al terzultimo posto a 25 insieme allo Spezia, con la salvezza diretta distante quattro lunghezze. I biancocelesti devono riprendere quindi il proprio cammino, facendo leva sull'effetto benefico del proprio impianto dove hanno ottenuto 21 dei 25 punti ottenuto facendo vittime illustri come il Monza, mentre il Frosinone si è salvato dalla sconfitta nel recupero. Dall'altra i canarini stanno vivendo una stagione sulle montagne russe, steccando nel momento in cui potrebbe decollare. I gialloblù vengono dall'inattesa sconfitta interna contro il Padova che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive. La squadra di Sottil ha fatto le sue principali fortune lontano dal Braglia dove hanno conquistato ben sei vittorie, tre nelle ultime quattro trasferte. Dirige il confronto Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Gilberto Laghezza di Mestre. Il quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena. Al Var Antonio Giuia di Olbia mentre al Avar Matteo Gualtieri di Asti.

Come arriva la Virtus Entella - Potrebbe optare per alcuni cambiamenti rispetto a venerdì scorso Andrea Chiappella. Nel 3-4-1-2 di partenza appare difficile il rientro di Tiritiello al centro della difesa al fianco di Parodi e Marconi, al suo posto ancora Alborghetti a completare la linea difensiva davanti a Colombi. Sulle fasce Bariti e Di Mario con Karic in mediana ad affiancare Squizzato. Franzoni a supporto di Guiu e uno fra Tirelli e Cuppone.

Come arriva il Modena - Sull’altra sponda Andrea Sottil deve fare a meno di Pyytthia e Sersanti ma recupera Tonoli. Nel 3-5-2 di partenza quest’ultimo potrebbe completare il pacchetto arretrato con Della Valle – in vantaggio su Tonoli – Nieling completando la linea difensiva davanti a Chichizola. In cabina di regia Gerli il quale potrà ritrovare compagno di reparto dal 1’ minuto Massolin e Santoro. In attacco la coppia composta Da Gliozzi e Defrel.