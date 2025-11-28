L'ottimismo di Klinsmann: "Da Chivu a Lautaro, splenderà il sole prestissimo anche sull'Inter"

"Splenderà il sole prestissimo anche sulla squadra di Cristian Chivu, dall’allenatore al capitano che non si discute". E' sicuro Jurgen Klinsmann. L'ex numero 10 dell'Inter ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della squadra di Cristian Chivu partendo dalle due sconfitte consecutive nel derby e contro l'Atletico: "Il derby l’ho visto per intero, la partita di Madrid l’ho recuperata dopo, perché commentavo su Espn Arsenal-Bayern e Psg-Tottenham. Mi pare che, risultati a parte, la squadra ci sia, in tutto e per tutto.

Che abbia le idee chiare su come voglia attaccare con molti uomini. Quella contro l’Atletico non è stata una partita poi tanto diversa da quella con il Milan: l’Inter gioca quasi sempre meglio dell’avversario, crea occasioni, le spreca, ma prende gol alla prima ripartenza o, ancora peggio, su palla inattiva".

L'ex ct tedesco si è poi soffermato sul lavoro di Chivu: "Molto, molto positivamente. Si vede che sta costruendo qualcosa di grande, ma non va valutato dal numero di sconfitte, anche se cinque possono sembrare tante. La classifica di A dice che la vetta è vicina, quella di Champions che si può arriv are serenamente tra le prime 8. Non è così male... A me piace, soprattutto, il modo".