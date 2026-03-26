L'U21 vince e convince, il ct Baldini: "Ragazzi cresciuti, il merito è di chi li allena nei club"

La Nazionale Under 21 prosegue con un successo il suo cammino nelle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027, la fase finale della 26ª edizione dell’Europeo di categoria. Al ‘Castellani’ di Empoli, infatti, i ragazzi di Silvio Baldini battono 4-0 la Macedonia del Nord grazie ai gol di Ndour, in rete di testa al 4’ del primo tempo, Lipani che (dopo due legni colpiti nella prima frazione) segna al 4’ della ripresa ed Ekhator a segno 60’’ più tardi. A 5’ dalla fine c’è gloria anche per Fini che, dopo aver subito fallo, trasforma dagli 11 metri il poker definitivo.

Queste le parole del ct Silvio Baldini, riportate dai canali ufficiali della FIGC: "Dall'1-0 in Macedonia a stasera la squadra è cresciuta, anche perché eravamo rimasti in dieci in quella occasione, i giocatori sono più maturi, si divertono e sono felici: sono soddisfatto della prova. La squadra gira perché i ragazzi sono bravi e sono cresciuti perché hanno allenatori bravi, quindi il merito è di chi li allena nei club. Nell’intervallo avevano capito che potevamo fare ancora di più e ci sono riusciti: sono felice per loro, meritano di vincere e fare belle prestazioni. Da domani pensiamo alla Svezia, sarà una partita di un livello superiore: siamo forti, ho fiducia”.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 4-0 - Il tabellino

Italia (4-3-3): Palmisani; Favasuli (dal 1’st Kayode) Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani (dal 13’st Venturino), Dagasso; Cherubini (dal 13’st Fini), Ekhator (dal 37’st Raimondo), Koleosho (dal 29’st Cacciamani). A disp.: Daffara, Guarino, Ahanor, Berti. All. Baldini

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Ljupche; Arizanoski, Meljichi, Djekov, Hamza; Angelov (dal 24’ Latifi), Maslarov (dal 13’st Sofijanoski); Danev (dal 39’st Stojanov), Durakov (13’st Gjorgievski), Trajkov; Gashtarov. A disp.: Vasilev, Filevski, Stojanoski, Kurtishi, Stojilevski. All. Stanikj

Reti: 4’pt Ndour (I); 4st’ Lipani (I), 5’ Ekhator (I), 41’rig. Fini (I)

Note: ammoniti Lipani (I) al 18’, Favasuli (I) al 32’; presenti 1277 spettatori.