Baldini: "Italia, Gattuso e Buffon le migliori persone possibili per l'obiettivo qualificazione"

Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha parlato dal raduno degli azzurrini a Tirrenia, in vista delle partite cotnro Macedonia del Nord (26 marzo, Empoli) e Svezia (31 marzo, Boras), gare decisive per le qualificazioni agli Europei che si terranno in Albania e Serbia nell'estate 2027.

Sul valore della squadra attuale

"Giocatori come Lipani, Bartesaghi, Venturino stesso, hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro: ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale".