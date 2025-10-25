L'Udinese cala il tris e chiude i giochi: Buksa firma la rete del 3-1 contro il Lecce
Dopo una fase di forcing del Lecce per arrivare al 2-2, l'Udinese ne approfitta e chiude i giochi. Siamo all'89' quando Buksa, chiudendo un micidiale contropiede, supera Falcone in uscita e realizza il 3-1.
