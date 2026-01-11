L'Udinese rimette in mostra i suoi difetti contro il Pisa: manca ancora stabilità

L’Udinese non riesce a trovare ulteriore slancio dopo la vittoria ottenuta contro il Torino e viene fermata sul pari da un Pisa più vivo che mai al Bluenergy Stadium. E’ una gara in cui succede di tutto, a passare in vantaggio sono gli ospiti con Tramoni, poi i bianconeri ribaltano il punteggio con Kabasele e il rigore trasformato da Davis. Ci pensa però Meister, sull’ennesima dormita della difesa delle zebrette, culminata con il pasticcio di Okoye, a rimettere in equilibrio il risultato. Nel finale entrambe le compagini falliscono il colpo del ko e si dividono la posta in palio.

Per la gara mister Kosta Runjaic decide di riconfermare il 4-4-2 come modulo di partenza, una scelta dettata anche dal fatto di aver finalmente trovato l’interprete giusto da mettere di fianco a Karlstrom. Si tratta di Miller, autore anche oggi di una prestazione fatta di molta qualità oltre che di sostanza, quel giocatore che alla mediana friulana, per caratteristiche, era un po’ mancato. Nella partita si segnalano come sempre Zaniolo e Davis, fondamentali nella costruzione, così come Ekkelenkamp, che si conquista il calcio di rigore, dando continuità all’ottima prova fornita contro il Torino.

La nota stonata resta la stessa, nonostante il cambio di modulo spesso l’Udinese concede un po’ troppo spazio ed è soggetta a blackout. Se nell’occasione di Tramoni va sottolineata anche la bontà della conclusione del dieci avversario, sul gol di Meister le disattenzioni sono tante e purtroppo Okoye finisce nuovamente con l’essere protagonista di un errore.

Nota finale per Zaniolo, usato solo sessanta minuti visti i fastidi al ginocchio dei giorni scorsi. Senza di lui la luce dell’Udinese sembra un po’ spegnersi, similmente a quanto accadeva con Thauvin l’anno scorso. Runjaic dovrà capire che soluzioni trovare quando il suo leader tecnico non c’è e potrà cominicicare già nella gara contro l’Inter. L’ex Roma era infatti diffidato e salterà la prossima sfida.