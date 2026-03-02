Le partite di oggi: il programma di lunedì 2 marzo
Si chiude oggi il 27° turno di Serie A, che tra le 18.30 e le 20.45 vedrà disputarsi la penultima e l'ultima partita della giornata. Si gioca anche in Portogallo e Spagna, con Benfica e Real Madrid impegnati nei posticipi del lunedì. Di seguito il programma calcistico di lunedì 2 marzo:
Serie A
18:30 Pisa - Bologna
20:45 Udinese - Fiorentina
Liga Portugal
21:15 Gil Vicente - Benfica
LaLiga
21:00 Real Madrid - Getafe
