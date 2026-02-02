Ufficiale Goglichidze lascia l'Udinese e anche l'Italia, almeno fino a giugno. Va in prestito al Watford

Saba Goglichidze lascia l'Udinese e si trasferisce nella società 'gemella' Watford fino al termine della stagione. La notizia, già anticipata nei giorni scorsi e di fatto anche confermata da Runjaic ieri in conferenza stampa, è stata resa nota dalla società inglese mediante i propri canali ufficiali.

Si legge nella nota del Watford: "Gli affari del Watford nella sessione di calciomercato di gennaio sono proseguiti con l'ingaggio in prestito del difensore alto 1,93 m Saba Goglichidze. Il 21enne georgiano, compagno di squadra internazionale di Giorgi Chakvetadze, arriva dall'Udinese per il resto della stagione 2025/26. Goglichidze indosserà la maglia numero tre durante la sua permanenza al Watford".

Arriva poi anche la conferma dell'Udinese, mediante una breve nota diffusa sui propri canali ufficiali: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive di Saba Goglichidze al Watford FC. A Saba i migliori auguri per la seconda parte di stagione in Inghilterra".