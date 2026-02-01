Live TMW Udinese, Runjaic: "Abbiamo perso tre volte con la Roma, vogliamo riscattarci"

14.20 - L'Udinese affronterà lunedì alle ore 20:45 la Roma al Bluenergy Stadium per la ventitreesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.33 - Inizia la conferenza stampa.

Un nuovo big match con la Roma:

"Affrontiamo una grande squadra e vogliamo mostrare la versione migliore di noi stessi. Siamo una squadra che viaggia a metà classifica e per una squadra così è normale vincere e a volte perdere, sono oscillazioni che possono capitare. Non riguarda solo l'Udinese ma tutte le squadre che sono intorno a noi in classifica, contro l'Hellas Verona non è stata una gara semplice. Ci sono state delle fasi che potevano essere decisive e siamo stati bravi a sfruttare i momenti per segnare. Non è stato facile con il Verona e non sarà facile contro la Roma, sappiamo di che livello è, ora dobbiamo mostrare le nostre capacità".



Oltre la vittoria la brutta notizia dell'infortunio di Zanoli. In attesa del mercato Bertola può essere una soluzione?

"Un grandissimo peccato, dopo una vittoria perdiamo Zanoli fino a fine stagione, speriamo, se tutto va bene, di riaverlo alla fine della preparazione in vista dell'anno prossimo. E' un infortunio che nel mondo del calcio può capitare, gli infortuni fanno parte del calcio, bisogna affrontare la situazione. Non posso dirvi molto su come affronteremo le gare, posso dirvi che Bertola è stato acquistato come difensore centrale, ma ha già dimostrato di poter giocare sulla fascia mancina. Siamo contenti della sua duttilità e potrebbe giocare anche a destra se necessario. C'è anche Ehizibue, giocatore su cui contiamo e che è stato titolare fisso fino a poco tempo fa. Poi non rivelo molto altro, posso dire che queste sono le soluzioni principali, sul mercato vedremo che occasioni ci saranno".



Le possibili scelte della Roma influenzeranno la scelta sulla linea difensiva a 3 o a 4?

"Indipendentemente dai giocatori a disposizione, ci sono molti fattori che mi portano a scegliere tra difesa a 3 o a 4, a menoche non si ammalino ulteriori 2 difensori centrali al momento ne abbiamo 4 a disposizione. Abbiamo Kristensen, Solet, Bertola e Kabasele che sono in forma e mi permettono di scegliere il modulo. Le squadre di Gasperini sanno come metterti in difficoltà, la Roma è squadra robusta e forte, dovremo saper soffrire. Dovremo riuscire a rispondere alla Roma colpo su colpo ribaltando al meglio il fronte, trovando le soluzioni migliori quando ci saranno i duelli uno contro uno. I giocatori non vedono l'ora di sfidare la Roma, abbiamo perso tutte e tre le gare con loro e ora vogliamo riscattarci".

La partita si deciderà sulle motivazioni o sarà fondamentale l'aspetto tattico?

"Ci aspettiamo la Roma migliore anche dopo la coppa, lassù anche un punto fa la differenza, l'Inter ha preso un po' di vantaggio ma c'è il Napoli che ha vinto, le altre devono giocare. Gasperini sa che ogni punto sarà importante, anche noi vogliamo ottenere il massimo, contro la Roma è fondamentale vincere i duelli. Quando si costruisce il gioco non bisognerà commettere errori banali, conquistano molti palloni nella metà campo avversaria, dovremo essere attenti e diligenti. A volte giocare anche semplice, perdendo un pallone la Roma può fare male, è una grande squadra, di qualità, giocano un calcio maturo. Come contro il Napoli servirà la giusta intensità dal primo minuto. All'andata la Roma ha fatto molta pressione su Atta e Zaniolo, dobbiamo trarne insegnamento".

TMW - Il punto della situazione sull'infermeria? Saranno tante le assenze:

"Buksa è in riabilitazione, ci vorrà ancora un po', non è sempre semplice trattare un problema al polpaccio. Non ci sono tempistiche precise per lui ma sta migliorando. Kamara non ci sarà contro la Roma così come Rui Modesto. Zanoli sarà fuori, mentre Lovric e Goglichidze sono andati via, la rosa sarà corta anche per questo. Abbiamo dato anche la possibilità a chi ha giocato meno di trovare più minuti altrove e in questo momento siamo un po' corti. Zaniolo sta migliorando più del previsto, potrebbe già esserci domani, poi con quanti minuti è difficile dirlo, ma sarebbe un bel segnale averlo già con noi tra spogliatoi e panchina".

14.49 - Finisce la conferenza stampa.