Con poco spazio all'Udinese, Goglichidze va nell'altro club dei Pozzo: è fatta col Watford

Il futuro prossimo di Saba Goglichidze sembra destinato a proseguire lontano dalla Serie A. Il difensore georgiano classe 2004, arrivato all’Udinese nell’ultima sessione di mercato dopo l’esperienza all’Empoli, è pronto a salutare temporaneamente il campionato italiano.

Per lui si profila un trasferimento in prestito al Watford, soluzione che permetterebbe al giovane centrale di accumulare minuti e continuità in Championship. In bianconero, infatti, Goglichidze ha trovato poco spazio finora, collezionando appena otto presenze in campionato. L’operazione si inserisce in un contesto familiare: Udinese e Watford fanno entrambe capo alla proprietà dei Pozzo, un dettaglio che facilita i movimenti tra i due club e rende il passaggio in Inghilterra una scelta strategica per la crescita del giocatore.

L’obiettivo è chiaro: offrire al difensore un percorso di sviluppo più lineare, mantenendolo comunque sotto il controllo della società friulana. Un’esperienza all’estero che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro. A riportarlo è Sky Sport.