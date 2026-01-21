L'ultimo saluto a Rocco Commisso: a New York è iniziato il funerale del presidente della Fiorentina
Sono da poco iniziati i funerali del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che si tengono a nella St. Patrick's Cathedral di New York. La prima ad arrivare nell'imponente cattedrale è la moglie Catherine, accompagnata da alcuni dirigenti della Mediacom, entrata ad attendere l'arrivo di parenti amici e di tutti i partecipanti al funerale del marito.
A seguire sono arrivati anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il responsabile medico viola Luca Pengue e l'ex direttore sportivo viola Daniele Pradè.
Tra i presenti anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, l'architetto del Viola Park Marco Casamonti e il costruttore dello stesso centro sportivo Giovanni Nigro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile