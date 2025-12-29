Juventus, cercasi regista: Bernabé è il profilo che piace di più, due alternative dall'estero

Non serviva un’ulteriore prova, eppure Pisa l’ha fornita. Alla Juventus un giocatore di pensiero, di idee e di sostanza non sarebbe solo utile: diventerebbe ossigeno puro. All’Arena Garibaldi è andata esattamente così, soprattutto tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa: i bianconeri sono rimasti senza appigli e, di conseguenza, senza coraggio. La sensazione è ormai chiara: serve un centrocampista, meglio se regista, capace di reggere peso e ritmi del vertice basso.

Il problema è il contesto: gennaio è un mercato di opportunità, non di certezze, e i nomi restano quelli. Negli ultimi giorni - rivela Tuttosport - sono ripresi i contatti per Xaver Schlager del RB Lipsia, già valutato in chiave futura, e qualcosa si muove anche per Quinten Timber del Feyenoord, oggi tra i profili più abbordabili. Il profilo che metterebbe tutti d’accordo, però, è Adrián Bernabé del Parma: servirebbero almeno 25 milioni, meno dei 30 richiesti dall’Inter per Davide Frattesi, su cui la dirigenza sta concentrando gli sforzi.

Intrecci e incastri possono fare la differenza: dalla carta Tarik Muharemovic del Sassuolo - su cui la Juve detiene il 50% della futura rivendita - alla ricerca di un esterno destro (piace Brooke Norton-Cuffy del Genoa), fino allo sfondo dell’attaccante. Nel piano di Luciano Spalletti, un numero nove con caratteristiche alla Dusan Vlahovic sarebbe prezioso. Tutto, però, dipenderà dalle occasioni. Perché in un mercato di autofinanziamento non esistono gerarchie rigide.