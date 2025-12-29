Ranocchia: "Non credo che Spalletti pensi di potersela giocare per lo scudetto"
Il buon momento della Juventus, reduce dalla vittoria di Pisa, non deve ingannare i tifosi bianconeri. Andrea Ranocchia, che è stato allenato da Luciano Spalletti all’Inter, ha analizzato così la situazione a Pressing su Mediaset: “Milan, Napoli e Inter con allenatori dall’inizio dell’anno hanno un vantaggio enorme.
Quando entri durante la stagione, in una società come la Juventus, dove la tifoseria incide tanto, non operi una ricostruzione ma cerchi di fare più punti possibile anche giocando male, anche non entusiasmando l’ambiente. E poi, tirando le somme a fine anno, speri di arrivare in Champions League: non penso che Spalletti in questo momento pensi di potersela giocare con le prime tre per lo scudetto.
Spalletti è autorevole, deve rimettere in piedi una Juve che fa fatica".
