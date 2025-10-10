Stipendi Cremonese, sul podio anche Vardy. Ma l'ingaggio più oneroso è Sanabria
La Cremonese è l'ultima squadra ad aver strappato il pass per partecipare alla Serie A 2025/2026 ma nelle idee dei grigiorossi non c'è assolutamente la volontà di recitare la parte della cenerentola. Un'intenzione che si rispecchia anche sul monte ingaggi, che si staglia al 13° posto sulle 20 partecipanti al massimo campionato.
La rosa dei grigiorossi ha cambiato quasi totalmente volto in estate e non deve stupire che quasi tutti i più pagati siano nuovi acquisti. Domina la graduatoria interna Sanabria, seguito dal primo 'grande vecchio' Vazquez, davanti all'altro veterano della squadra, l'ultimo arrivato Vardy. Quasi tutti i nuovi acquisti di casa Cremonese, specie quelli dall'estero, si stagliano sopra il milione di euro lordo di stipendio annuale. In fondo, invece, si trovano giovani e qualche esubero (come per esempio i fuori rosa De Luca, Sernicola, Okereke e Valoti).
MONTE INGAGGI CREMONESE 2025/26 (33,3 milioni di euro lordi, 19 netti)
Antonio Sanabria - 3 milioni di euro lordi l'anno (1,6 netti)
Franco Vazquez - 2,2 lordi (1,2 netti)
Warren Bondo - 1,9 lordi (1,5 netti)
Jamie Vardy - 1,9 lordi (1 netto)
Federico Baschirotto - 1,9 lordi (1 netto)
Federico Bonazzoli - 1,9 lordi (1 netto)
Emil Audero - 1,7 lordi (0,9 netti)
Martin Payero - 1,5 lordi (1,2 netti)
Filippo Terracciano - 1,5 lordi (0,8 netti)
Alberto Grassi - 1,3 lordi (0,7 netti)
Mikayil Faye - 1,3 lordi (0,7 netti)
Jeremy Sarmiento - 1,2 lordi (0,7 netti)
Faris Moumbagna - 1,1 lordi (0,6 netti)
Giuseppe Pezzella - 1,1 lordi (0,6 netti)
Jari Vandeputte - 1,1 lordi (0,6 netti)
Federico Ceccherini - 1 lordo (0,6 netti)
Dennis Johnsen - 0,9 lordi (0,5 netti)
Marco Silvestri - 0,9 lordi (0,5 netti)
David Okereke - 0,8 lordi (0,6 netti)
Leonardo Sernicola - 0,7 lordi (0,4 netti)
Matteo Bianchetti - 0,7 lordi (0,4 netti)
Tommaso Barbieri - 0,7 lordi (0,4 netti)
Manuel De Luca - 0,7 lordi (0,4 netti)
Michele Collocolo - 0,6 lordi (0,3 netti)
Mattia Valoti - 0,6 lordi (0,3 netti)
Francesco Folino - 0,6 lordi (0,3 netti)
Alessio Zerbin - 0,3 lordi (0,2 netti)
Romano Floriani Mussolini - 0,2 lordi (0,1 netti)
Dachi Lordkipanidze - 0,1 lordi (0,1 netti)
Lapo Nava - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
