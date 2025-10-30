Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pradè ha avvisato Pioli in pubblico: o batte il Lecce o non sarà più l'allenatore della Fiorentina

Pradè ha avvisato Pioli in pubblico: o batte il Lecce o non sarà più l'allenatore della FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 08:08Serie A
Dimitri Conti

La Fiorentina continua a faticare, anche a San Siro arriva un altro passo falso, l'Inter travolge con un netto 3-0 i viola, dopo un primo tempo di studio. La posizione di Stefano Pioli non è ancora messa in discussione ufficialmente da parte della sua dirigenza, ma quella che esiste oggi attorno alla sua posizione altro non è che una fiducia a tempo.

D'altronde le parole post-partita di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, non hanno nemmeno lasciato troppo spazio alle interpretazioni, su questo fronte: "Non era questa la partita che ci doveva far cambiare rotta. Adesso domenica (contro il Lecce, ndr) per noi è vita o morte. Questo lo devono capire bene i ragazzi e tutti noi. Dobbiamo interpretare tutto in modo diverso, combattendo con il coltello tra i denti". Insomma, il messaggio di Pradè suona piuttosto chiaro: se Pioli non riuscirà a battere neppure il Lecce, protraendo quindi una striscia già da record negativo nella storia della Fiorentina, sarà esonero.

La fiducia ufficiale della Fiorentina verso Pioli era stata ulteriormente ribadita nel pre-partita dal dg Alessandro Ferrari: "Dobbiamo sicuramente trovare la strada. Abbiamo una guida esperta, che ha la nostra stima e fiducia e abbiamo scelto per un percorso lungo, si chiama Stefano Pioli. Con lui ci sono staff, dirigenza e presidenza che cercano di portare serenità nella testa dei giocatori. Forse ci manca quello più di tutto". La fiducia però non potrà durare all'infinito.

Articoli correlati
La Fiorentina ancora sconfitta: mai così male in 99 anni e contestazione furiosa La Fiorentina ancora sconfitta: mai così male in 99 anni e contestazione furiosa
Fiorentina, Pioli: "Non ho pensato alle dimissioni, ne verremo fuori" Fiorentina, Pioli: "Non ho pensato alle dimissioni, ne verremo fuori"
Fiorentina, Pioli: "Ho promesso mari e monti appena arrivato, sicuro che ne usciremo"... Fiorentina, Pioli: "Ho promesso mari e monti appena arrivato, sicuro che ne usciremo"
Altre notizie Serie A
Napoli, si lavora al rinnovo di Anguissa. E spunta un'ipotesi clamorosa sulla Coppa... Napoli, si lavora al rinnovo di Anguissa. E spunta un'ipotesi clamorosa sulla Coppa d'Africa
La Fiorentina ancora sconfitta: mai così male in 99 anni e contestazione furiosa La Fiorentina ancora sconfitta: mai così male in 99 anni e contestazione furiosa
Inter, domani l'autopsia all'anziano investito da Josep Martinez. Marotta chiama... Inter, domani l'autopsia all'anziano investito da Josep Martinez. Marotta chiama la famiglia
Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Pradè ha avvisato Pioli in pubblico: o batte il Lecce o non sarà più l'allenatore... Pradè ha avvisato Pioli in pubblico: o batte il Lecce o non sarà più l'allenatore della Fiorentina
Brescianini può scalare le gerarchie in casa Atalanta. Più da centrocampista che... Brescianini può scalare le gerarchie in casa Atalanta. Più da centrocampista che sulla trequarti
Bologna, niente dolcetto: Immobile fa uno scherzetto, il rientro è ancora lontano... Bologna, niente dolcetto: Immobile fa uno scherzetto, il rientro è ancora lontano
Sì, il Como sa vincere anche senza Nico Paz (sul tabellino). La zona Europa è sua... Sì, il Como sa vincere anche senza Nico Paz (sul tabellino). La zona Europa è sua
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
4 Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
5 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine top news n.1 Allegri e il Milan hanno chiara la strategia per il mercato di gennaio
Immagine top news n.2 L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
Immagine top news n.3 Serie A, classifica dopo 9 giornate: Como e Cremonese show. Che succede a Genoa e Fiorentina?
Immagine top news n.4 All'Inter basta mezzo tempo per fare tre gol alla Fiorentina e ripartire. Pioli, è record negativo
Immagine top news n.5 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Immagine top news n.6 Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
Immagine top news n.7 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.3 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, si lavora al rinnovo di Anguissa. E spunta un'ipotesi clamorosa sulla Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.2 La Fiorentina ancora sconfitta: mai così male in 99 anni e contestazione furiosa
Immagine news Serie A n.3 Inter, domani l'autopsia all'anziano investito da Josep Martinez. Marotta chiama la famiglia
Immagine news Serie A n.4 Bastone o carota? Conte ha scelto la sua strada per far crescere Lucca
Immagine news Serie A n.5 Pradè ha avvisato Pioli in pubblico: o batte il Lecce o non sarà più l'allenatore della Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Brescianini può scalare le gerarchie in casa Atalanta. Più da centrocampista che sulla trequarti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: il Modena perde, ma Gliozzi rimane in vetta in solitaria
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: Monza troppo più forte, Mantova in caduta libera. Possanzini rischia
Immagine news Serie B n.3 Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, oggi le ultime due gara dei Sedicesimi di Finale. Poi gli Ottavi
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.6 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…