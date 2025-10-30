La Fiorentina ancora sconfitta: mai così male in 99 anni e contestazione furiosa

Avanti con Stefano Pioli ma la fiducia sembra a tempo e una data ben precisa sul calendario: domenica 2 novembre, quando al Franchi arriverà il Lecce. La Fiorentina ha vissuto l'ennesima serata da incubo della sua stagione, battuta con un netto 3-0 in casa dell'Inter e sempre più in caduta libera. Moise Kean e compagni hanno scritto una nuova pagina di storia, seppur dal lato sbagliato: mai infatti il club toscano aveva fatto così male ad inizio stagione nel corso dei suoi 99 anni.

E non sorprende che i tifosi viola abbiano definitivamente perso la pazienza con la squadra. Le proteste che avevano caratterizzato l'ultima gara al Franchi contro il Bologna si sono ripetute a San Siro in maniera anche più accesa ed efferata. Al fischio finale di Sozza, i circa 700 supporters al seguito della squadra al Meazza hanno iniziato a rigettare con forza i protagonisti del match. Tanti fischi e cori come "Rispettate la nostra maglia" e "Fuori le palle". A questi si è unita anche la Curva Nord nerazzurra, che si è lasciata andare in modo beffardo ad un 'Pioli is on fire' sul 3-0 che aggiunge un velo di ironia al tutto.

In conferenza stampa il tecnico gigliato smentisce categoricamente qualsiasi pensiero di dimissione, ma le parole di Pradè nel post partita - il quale ha parlato di gara "da vita o morte" contro il Lecce - lasciano presagire che quella potrebbe essere davvero l'ultima spiaggia del tecnico. "Mi considero parte del problema ma mi piace pesare di essere la soluzione" ha poi aggiunto Pioli, che ha chiosato: "Ne verremo fuori. Sono questi i momenti in cui bisogna rimanere compatti".