TMW "Il guerriero che non si è mai arreso": la Juve riabbraccia l'ex Mandzukic per la gara col Pisa

"Il guerriero che non si è mai arreso, il gigante capace di difendere e segnare goal indimenticabili". L'ex attaccante bianconero Mario Mandzukic questa sera è tornato all'Allianz Stadium, accolto da applausi e cori, ed è stato presentato così ai suoi vecchi tifosi al momento del suo ingresso in campo, poco prima del fischio d'inizio. Anche lui assisterà al match contro il Pisa, valido per il 28° turno di Serie A, dagli spalti dello stadio della sua amata Juventus.

I numeri di Mario Mandzukic con la Juve

Alla Juve dal 2015 al 2019, il croato oggi 39enne ha giocato ben 162 partite, con 44 gol segnati e 26 assist. Nel suo palmarès ci sono tre Coppa Italia, quattro scudetti e due Supercoppa italiana, tutti a tinte bianconere.

Le formazioni ufficiali di Juve-Pisa

JUVENTUS (4-2-3-1); Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie,Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Calabresi; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.