Mandzukic accolto come un re ieri allo Stadium: "Orgoglioso degli anni trascorsi alla Juve"

Sabato speciale per Mario Mandzukic, che ieri sera è tornato all'Allianz Stadium per far visita ai suoi ex tifosi. L'ex attaccante della Juventus, ospite del club bianconero in occasione di Juve-Pisa, ha dedicato questo bel ringraziamento su Instagram alla Vecchia Signora:

"Grazie per la splendida accoglienza di ieri. Sono orgoglioso degli anni trascorsi qui, lottando per questa maglia e condividendo momenti indimenticabili con tutti voi. Questo club e questi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie, Bianconeri. Per sempre uno di voi".

I numeri di Mario Mandzukic con la Juve

Alla Juve dal 2015 al 2019, il croato oggi 39enne ha giocato ben 162 partite, con 44 gol segnati e 26 assist. Nel suo palmarès ci sono tre Coppa Italia, quattro scudetti e due Supercoppa italiana, tutti a tinte bianconere.