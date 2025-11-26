Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juve è ancora bloccata a Bodo. Comunicati gli arbitri della 13^ giornata: le top news delle 13

La Juve è ancora bloccata a Bodo. Comunicati gli arbitri della 13^ giornata: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Un anno fa Davide Frattesi voleva giocare di più. Pur essendo il dodicesimo uomo per Simone Inzaghi, credeva che le sue prestazioni potessero fargli guadagnare un posto da titolare. Cinque gol in totale di cui quattro entro il 26 gennaio in campionato, due in Champions fra Bayern e Barcellona, decisivi ai fini delle qualificazioni fra quarti di finale e semifinale. Quest'anno c'è addirittura più concorrenza rispetto a prima, perché oltre a Zielinski c'è Sucic e Diouf. Rispetto all'anno scorso ci sono due profili in più. Gli spazi quindi si sono ridotti ulteriormente. Frattesi vorrebbe rimanere per giocarsela e guadagnarsi un posto da titolare, ma non è detto che a gennaio l'Inter non possa metterlo in vendita. Certo, dodici mesi fa le richieste erano esagerate: 45 milioni per la Roma, 60 tutte le altre, comprese un Napoli che lo sta seguendo da diverso tempo.

Rigettato dai media - Michael Owen di lui ha detto "non mi pace per niente" -, rigettato definitivamente anche dai tifosi dopo l'ultima partita disputata contro l'Everton. Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra ormai ai titoli di coda. Nell'ultima gara di campionato persa contro i Toffees, in dieci dal 15' del primo tempo, il tecnico Ruben Amorim lo aveva rimesso titolare al centro dell'attacco dopo tanta panchina ma l'olandese non ha saputo sfruttare la chance, risultando tra i peggiori in campo. Per questo motivo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, i Red Devils a gennaio ascolteranno le offerte che gli arriveranno in sede, una delle quali avrà come indirizzo di provenienza Roma. Non è un mistero come l'ex Bologna sia infatti da tempo nel mirino di Ricky Massara per rafforzare il proprio attacco e dare a Gasperini un attaccante che voleva fin dai tempi dell'Atalanta. Ma oltre che un "nove", la Roma cerca anche un "undici", un giocatore che possa occupare quella casella di sinistra nel tridente in cui finora si sono alternati, con fortune alterne, i vari Pellegrini, Bailey o Baldanzi. A tal proposito domani sera sarà l'occasione per vedere da vicino Franculino Djú, bomber del Midtjylland e della Guinea Bissau che in stagione ha già realizzato 19 reti e che i danesi valutano 40 milioni. Sul giocatore però c'è anche il forte interesse del Tottenham.

Manca ormai poco al rientro in campo di Gleison Bremer: il difensore centrale (fuori dal 27 settembre), sta lavorando tutti i giorni alla Continassa per accelerare il recupero post infortunio al menisco e successiva operazione. Gleison ha messo nel mirino la sfida del Maradona contro il Napoli del 7 dicembre. E i tempi dovrebbero essere rispettati, salvo intoppi dell’ultimissima ora. Bremer confida di rientrare anche gradualmente in condizione, dunque verosimilmente non si vedrà a pieno regime sin da subito, ma sarà centellinato come da programma di recupero già concordato tra staff tecnico, area Performance e lo stesso calciatore. Lunedì si capirà meglio il suo orizzonte, perché potrebbe essere il giorno del ritorno - parziale - in gruppo, in modo da avere una settimana di sedute per calibrarsi e caricarsi, evidenzia Tuttosport. Ecco, a proposito del mister: sin da subito il legame tra i due si è rivelato solidissimo e Spalletti farà grande affidamento su di lui anche per consegnare una guida più sicura al gruppo, parso spaesato e “silenzioso” - forse troppo - dopo le ultime uscite. E se la personalità tornerà a farsi un fattore, Spalletti spera di recuperarne una buona dose proprio dal centrale, che mette il recupero nel mirino e che sotto l’albero di Natale non vorrebbe nient’altro che la continuità a cui ambisce, e che vede come primo mini obiettivo da qui alle prossime settimane.

La Juventus è attualmente bloccata a Bodo. Secondo quanto raccolto da TMW, il maltempo delle ultime ore ha costretto i bianconeri (e tutti gli altri passeggeri in partenza) a ritardare il loro volo. La squadra bianconera, agli ordini di mister Spalletti e del suo staff, si trova in aeroporto e ha la priorità assoluta su tutti i voli, ma per adesso nessun volo è partito o atterrato nella città norvegese visto che la pista è completamente ghiacciata. La situazione, in ogni caso, appare in miglioramento e dovrebbe sbloccarsi a stretto giro.

In vista della sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Inter è intervenuto a Gazzetta.it il doppio ex della sfida Joao Mario. Queste le sue parole sull'Inter: "Appena arrivato uno degli assistenti di Mancini mi disse che avrei dovuto migliorare molto a livello difensivo. Io rimasi un po’ così, in fondo qualcosina avevo fatto… ma aveva ragione. La Serie A mi ha completato. La frase "sono il miglior difensore della Serie A" detta nel 2018? Confermo, lo ero. Se potevo dare di più? In generale penso di sì. Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare, poi è arrivato Spalletti. Uno che ha imposto la paura. Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Mancini è stato un gentleman, De Boer non è stato capito. Ma Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Se ci fa caso sono pochi i calciatori ad aver avuto buoni rapporti con lui. Litigammo per questioni di campo. Non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse. Dopo quel diverbio, successo nel mio ultimo anno all’Inter, ho iniziato a giocare sempre meno".

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26. Queste le scelte:

COMO – SASSUOLO Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO

GENOA – H. VERONA Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MAGGIONI

PARMA – UDINESE Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: ABISSO

JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: DIONISI

MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA

LECCE – TORINO h. 12.30

MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU

PISA – INTER h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV: PERENZONI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

MARCENARO
CIPRESSA – LAUDATO
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DOVERI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA

Articoli correlati
Pogba torna anche in Champions, Zakaria: "La qualità e il piede sono rimasti sempre... Pogba torna anche in Champions, Zakaria: "La qualità e il piede sono rimasti sempre uguali"
Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo... Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
L'eroe del derby è in scadenza di contratto: il punto sul rinnovo di Maignan, tra... L'eroe del derby è in scadenza di contratto: il punto sul rinnovo di Maignan, tra Milan e Premier
Altre notizie Serie A
Lorenzo: "Questo Bologna ha una mentalità incredibile: si vede la mano di Italiano"... Lorenzo: "Questo Bologna ha una mentalità incredibile: si vede la mano di Italiano"
La Juve è ancora bloccata a Bodo. Comunicati gli arbitri della 13^ giornata: le top... La Juve è ancora bloccata a Bodo. Comunicati gli arbitri della 13^ giornata: le top news delle 13
Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo... TMWJuve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
Sorrentino non ha dubbi: "Martinelli in un altro campionato avrebbe già 60 presenze"... Sorrentino non ha dubbi: "Martinelli in un altro campionato avrebbe già 60 presenze"
L'eroe del derby è in scadenza di contratto: il punto sul rinnovo di Maignan, tra... L'eroe del derby è in scadenza di contratto: il punto sul rinnovo di Maignan, tra Milan e Premier
Lotito: "La Lazio vale 850 milioni, non ho bisogno di soldi o di soci per lo stadio"... Lotito: "La Lazio vale 850 milioni, non ho bisogno di soldi o di soci per lo stadio"
Juve, rientro in Italia posticipato alle 13.15. Tanti tifosi ancora bloccati a Bodo... TMWJuve, rientro in Italia posticipato alle 13.15. Tanti tifosi ancora bloccati a Bodo per maltempo
Napoli, a caccia di innesti a centrocampo: piace sempre Mainoo, spunta Magassa Napoli, a caccia di innesti a centrocampo: piace sempre Mainoo, spunta Magassa
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
3 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
4 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
5 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
Immagine top news n.1 Napoli, il coraggio di Conte: nuovo modulo, cambi offensivi e finalmente le ali sparigliatrici
Immagine top news n.2 Juventus, vittoria di carattere a Bodo: Spalletti elogia il gruppo
Immagine top news n.3 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.4 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.5 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.6 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.7 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas e Italiano, chi ha fatto meglio finora? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juve è ancora bloccata a Bodo. Comunicati gli arbitri della 13^ giornata: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
Immagine news Serie A n.3 Sorrentino non ha dubbi: "Martinelli in un altro campionato avrebbe già 60 presenze"
Immagine news Serie A n.4 L'eroe del derby è in scadenza di contratto: il punto sul rinnovo di Maignan, tra Milan e Premier
Immagine news Serie A n.5 Lotito: "La Lazio vale 850 milioni, non ho bisogno di soldi o di soci per lo stadio"
Immagine news Serie A n.6 Juve, rientro in Italia posticipato alle 13.15. Tanti tifosi ancora bloccati a Bodo per maltempo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino si gioca tanto a Bolzano. Mercato, priorità alla difesa
Immagine news Serie B n.2 Bari, nuova protesta contro le multiproprietà: "Uniti e decisi contro questa società"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 14ª giornata. Spezia-Samp a Chiffi. Empoli-Bari a Maresca
Immagine news Serie B n.4 Bari, si va verso l'esonero di Caserta. Al suo posto è pronto il ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.5 Bari, con l'Empoli l'ultima chance per Caserta. Due i profili sondati in caso di esonero
Immagine news Serie B n.6 Ursino: "Bellissima questa Serie B: Palermo delusione. Come gioca il Frosinone!"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini nuovamente nel caos, Di Matteo si sfila: "Costretti ad arretrare nonostante gli sforzi"
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, rinnovo di contratto annuale con opzione per Alessandro Caporale
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie C n.4 Insulti razzisti al termine di Ravenna-Ascoli: la decisione del Giudice Sportivo
Immagine news Serie C n.5 Bra, grave infortunio per Pautassi: rottura del crociato e intervento imminente
Immagine news Serie C n.6 Campobasso penalizzato. Rizzetta: "Estrema delusione. Risponderemo sul campo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…