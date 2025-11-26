TMW Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo

La Juventus è finalmente pronta a rientrare in Italia da Bodo. Come mostrano le immagini realizzate da TMW, la squadra bianconera ha appena raggiunto l'aeroporto norvegese per imbarcarsi sul charter che le permetterà di tornare a casa dopo la vittoria ottenuta in Champions League ieri sera.

Volo posticipato alle 13.15

Il volo di ritorno della Juventus da Bodo è stato posticipato alle ore 13.15. Secondo quanto raccolto da TMW, si starebbero finalmente risolvendo i problemi legati al maltempo che hanno bloccato i bianconeri e tutti gli altri passeggeri nell'aeroporto della città norvegese durante l'intera mattinata, con la pista totalmente ghiacciata e quindi non utilizzabile dagli aerei in entrata e in uscita. Oltre alla Juve, diversi tifosi della Vecchia Signora sono ancora bloccati in Norvegia all'indomani della trasferta vincente di Yildiz e compagni.

L'analisi di mister Spalletti

Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita in conferenza stampa: "Il primo tempo l'abbiamo giocato male? Secondo me no, perché abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare gol. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Io le ho viste le partite precedenti qui, il Tottenham, il Monaco ho visto come ha vinto. Se si va nei particolari vi faccio vedere che c’è stata differenze tra la nostra partita e le loro".