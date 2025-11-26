Entella, Franzoni: "La B me l'aspettavo così. Col Palermo match della consapevolezza"

Andrea Franzoni, centrocampista della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX, sul pareggio dello scorso turno di campionato contro il Palermo, ma non solo.

"La partita con il Palermo ci ha dato la consapevolezza di avere una squadra forte e preparata per affrontare chiunque in questo campionato a conferma del fatto che stiamo lavorando bene. Abbiamo avuto qualche occasione importante nel finale di partita per fare nostri i tre punti, ma alla fine il pareggio è un risultato che

ci portiamo a casa con soddisfazione e che dà continuità al percorso che abbiamo intrapreso dall’inizio del campionato a oggi".

Sulla Serie B nel suo complesso, invece, spiega: "Me l’aspettavo esattamente così un campionato difficile, molto complicato e di livello alto. Da parte nostra ci siamo preparati al meglio, stiamo continuando un percorso che ci può portare ancora a migliorare sia a livello individuale, sia a livello di squadra. C’è da lavorare, ma in questo nessuno si è mai tirato indietro".