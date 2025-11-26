TMW Vivarini cerca l'intesa col Pescara per liberarsi. C'è il Bari che lo attende per il dopo Caserta

Alla fine il Bari ha deciso di esonerare Fabio Caserta, a cui non dovrebbe essere concessa neanche l'ultima prova d'appello contro l'Empoli per provare a salvare la propria panchina, per affidare la squadra a quel Vincenzo Vivarini che aveva iniziato la stagione a Pescara - a cui è ancora legato contrattualmente - venendo però esonerato nelle scorse settimane.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com Pescara e Bari hanno già una base di accordo per la risoluzione contrattuale di Vivarini. Adesso l’allenatore, tramite i suoi rappresentati, dovrà trovare l’intesa con il club per liberarsi e poter guidare la formazione biancorossa. La trattativa fra le parti è in fase molto avanzata e potrebbe vedere la luce nelle prossime ore con Vivarini che dunque potrebbe sedersi in panchina già nel prossimo turno.

Vivarini aveva già allenato il Bari in Serie C, subentrando alla sesta giornata, nella stagione 2019/20 conquistando 15 vittorie e 12 pareggi in 28 gare della stagione regolare - media punti di 2,04 a partita - e sfiorando la promozione in Serie B concludendo il campionato al secondo posto per poi perdere la finale play off contro l'allora Reggio Audace, poi tornata ad avere la denominazione di Reggiana.