Bari, nuova protesta contro le multiproprietà: "Uniti e decisi contro questa società"

Prosegue la protesta dei tifosi del Bari contro le multiproprietà e, di conseguenza, la famiglia De Laurentiis che detiene il controllo sia dei pugliesi sia del Napoli in Serie A.

"Nessuna scusante, tutti in piazza contro la multiproprità! Unici, decisi e compatti contro questa società!”. È quanto si legge in un volantino che chiama tutta la tifoseria biancorossa a un raduno in Piazza Prefettura per giorno otto dicembre alle ore undici per chiedere la liberazione del Bari dall’attuale proprietà e dunque una cessione ad altri gruppi o individui che possano rilanciare le ambizioni di una piazza che sta vivendo un’altra annata negativa con il rischio retrocessione che appare sempre dietro l’angolo visto il quartultimo posto e i soli 13 punti conquistati in 14 gare.

La piazza pugliese è praticamente da sempre avversa alle multiproprietà e ha più volte espresso – con comunicati, striscioni e cori – il proprio pensiero nei confronti della famiglia De Laurentiis che non sarebbe interessata al rilancio della squadra visto che in caso di promozione in Serie A sarebbe costretta a cedere una delle due società di suo proprietà. I tifosi inoltre non sono felici di essere considerati, a torto o ragione, una sorta di ‘Napoli B’.