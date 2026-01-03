La Juventus domina, ma al 45' è avanti il Lecce: Banda punisce, palo di David

Segui qui la diretta di Juventus-Lecce su TuttoMercatoWeb.com

Finisce qui il primo tempo allo Juventus Stadium. I bianconeri hanno dominato fin qui in lungo ed in largo, ma a sbloccare il match è stato il Lecce con la rete a sorpresa di Lameck Banda. Particolarmente ispirato Yildiz, che in accoppiata con Cambiaso ha creato numerose occasioni dalla fascia sinistra. Falcone protagonista di un paio di parate, David è andato vicino al gol con un colpo di testa deviato sul palo dal portiere giallorosso.

La Juve attacca a testa bassa: palo di David

La Juventus si presenta con il 4-2-3-1 con McKennie sulla linea di Yildiz e Conceicao alle spalle di David. I bianconeri partono attaccando a testa bassa e costringendo il Lecce a rintanarsi nella propria area di rigore. Cambiaso impegna subito Falcone sul primo palo, poi all'8' DAvid colpisce di testa e il portiere la devia così così, con la palla che finisce sul palo e balla sulla linea. Falcone deve fare gli straordinari: al 17' si distende per deviare in corner la botta di Cambiaso. Passano due minuti e altra manovra avvolgente: arriva Locatelli dal limite e con il piattone la manda fuori di un niente. Nei primi 20 minuti è una Juve arrembante.

Di Francesco cambia, Banda gela lo Stadium

La trama del match non cambia, nei bianconeri sembra mancare solo qualcosa nell'ultimo passaggio. Fa tutto bene Yildiz aprendo un'autostrada a Cambiaso, che però stavolta calcia male (e alto) a pochi passi da Falcone. Di Francesco deve correre ai ripari già poco dopo la mezz'ora: fuori il 20enne Perez, in difficoltà con Yildiz, per Veiga.

Arriva però il gol a sorpresa dei salentini. Dal rinvio di Di Gregorio arriva un errore in costruzione di Cambiaso: Banda anticipa Kalulu, salta Bremer e scarica un bolide sul primo palo dal limite dell'area. Giallorossi avanti 1-0 al 45'.