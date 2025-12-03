Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un mese all’inizio del mercato: il punto sulle venti squadre di Serie A

Un mese all'inizio del mercato: il punto sulle venti squadre di Serie A
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:38
Alessio Del Lungo

La Serie A, come tutto il calcio europeo, si avvicina sempre di più al mercato di gennaio. A un mese esatto dall'inizio della sessione di trasferimenti invernale, la redazione di TuttomercatoWeb.com ha fatto il punto squadra per squadra su quello che è lecito aspettarsi in entrata e in uscita. Di seguito l'elenco dei pezzi, che potete leggere cliccandoci sopra:

- Ausilio chiude il mercato dell'Inter a un mese dal via. Ma Frattesi gioca troppo poco

- Sarri, ci siamo: un mese al mercato (a saldo zero). La Lazio aspetta Insigne e Ilic

- Due priorità per la Juventus in entrata. Ma in uscita non c'è ancora chiarezza a un mese dal mercato

- Il Como vola ma a un mese dall'inizio del mercato non sono previsti colpi. Lo conferma Suwarso

- Il Pisa punta a trattenere i big: a un mese del mercato Gila aspetta tre rinforzi

- Roma pronta a cogliere le occasioni di mercato. A un mese dal via la priorità resta il centravanti

- Atalanta, vecchie sirene tornano a farsi sentire a un mese dal via al mercato

- Da Insigne all'idea Miretti, il Parma ha le antenne dritte a un mese dall'inizio del mercato

- Tra un mese apre il mercato, che farà la Fiorentina? Pesano ancora i 90 milioni spesi in estate

- Il mercato del Bologna è fermo per "colpa" di Italiano. Il punto a un mese dall'apertura di gennaio

- Un centravanti per Allegri: a un mese dal mercato, è il primo obiettivo del Milan. Non l'unico

- Tra un mese apre la finestra invernale di mercato. Il Torino alle prese col problema Coppa d'Africa

- I gioielli del Sassuolo piacciono a tutti, ma a un mese dal mercato l'idea è un'altra

- Aspettando la prossima corvinata: il Lecce a un mese dal mercato di gennaio

- Cagliari, il mercato di gennaio può regalare due pedine. Tra un mese esatto l'apertura ufficiale

- A un mese esatto dal mercato di gennaio, il Napoli ha una sola idea in testa: il centrocampista

- L'Udinese blinda Atta, non Lovric: il punto sui friulani a un mese dal mercato

- Hellas Verona in difficoltà, ma tra un mese arriva il mercato. Il punto tra entrate e uscite

- Frendrup piace a tanti, per il Genoa c'è un possibile ritorno: il punto a un mese dal mercato

- Nessuna rivoluzione in mente per la Cremonese: il punto sui grigiorossi a un mese dal mercato

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
