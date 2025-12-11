Pavlidis pazzo di Mourinho: "È speciale davvero. Esigente in campo, fuori scherza con tutti"

In un’intervista concessa al portale greco Athletiko, Vangelis Pavlidis ha riservato parole di grande ammirazione per José Mourinho, sottolineando come il tecnico portoghese - tornato sulla panchina del Benfica lo scorso settembre - sia molto diverso rispetto all’immagine che mostra pubblicamente.

"È speciale davvero. Nelle conferenze stampa appare in un modo, ma nel quotidiano è completamente diverso", ha raccontato l’attaccante greco, descrivendo un Mourinho sorprendentemente semplice e rilassato fuori dal campo. "Lavorare con lui è, prima di tutto, una grandissima esperienza. In allenamento è molto esigente, non si scherza. Ma appena si esce dal campo, cambia completamente: racconta aneddoti, fa battute, scherza con noi… È unico".

Pavlidis ha ricordato anche un momento particolare prima della sfida di Champions League contro l’Ajax: "Ero con lui nella sala stampa e mi sembrava di essere su YouTube, come quando guardavamo i suoi interventi da ragazzi. Solo che questa volta era tutto reale, era tutto lì davanti a me". Per l’ex AZ Alkmaar, il valore aggiunto di Mourinho sta proprio nella sua capacità di trasmettere emozioni e conoscenze in tempi rapidissimi: "La quantità di esperienze che si possono vivere in così poco tempo con una persona del genere è incredibile. Questo è il calcio".