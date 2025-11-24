Mourinho si affida a Pavlidis: sempre decisivo nelle sfide contro l'Ajax ad Amsterdam

Vangelis Pavlidis è una delle armi più pericolose del Benfica e lo sarà anche nella sfida contro l’Ajax alla Johan Cruyff Arena. Il centravanti greco è una bestia nera dei lancieri: nelle cinque visite al tempio dell’Ajax ha trovato la rete in tre occasioni, dimostrando doti da vero goleador.

La prima marcatura risale alla stagione 2021/22, quando vestiva la maglia del Willem II: un tiro di sinistro non bastò a evitare la sconfitta per 3-1, ma gli permise di scrivere comunque il suo nome sul tabellino. L’anno successivo, già all’AZ Alkmaar, Pavlidis timbrò con il piede destro, aprendo la strada al successo per 2-1. Nel 2023/24, di nuovo con l’AZ, replicò lo stesso copione: ancora il gol dell’1-0, questa volta di testa, in un altro successo per 2-1.

La prima partita ufficiale nel tempio dell'Ajax, invece, risale al 2019/20 con il Willem II: Pavlidis non segnò, ma fornì un assist decisivo nel 2-0 finale. L’unica partita in cui il greco non ha lasciato il segno è stata quella del 2022/23, sempre con l’AZ, terminata 0-0, quando né lui né i compagni riuscirono a sbloccare il risultato. Numeri e prestazioni confermano quanto Pavlidis sia capace di far male contro un avversario che conosce bene e lo rendono un autentico incubo per la difesa dell’Ajax, e una speranza concreta per José Mourinho di uscire vincitore dalla sfida di Champions.