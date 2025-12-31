La Juventus valuta Guido Rodriguez e... Ruben Neves. Per Miretti servono 25 milioni

Arrivano aggiornamenti sulle piste di calciomercato che la Juventus è pronta a battere nella finestra di gennaio, dalle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Con l'idea di fondo che porterebbe a uno stuzzicante tentativo per un ritorno in bianconero di Federico Chiesa, che però appare al momento restio a lasciare il Liverpool a metà stagione, un focus importante è dedicato invece al reparto di centrocampo, dove sono attesi interventi.

Il nome emerso nelle scorse ore in orbita Juventus è quello di Guido Rodriguez (31 anni), in forza al West Ham. Secondo quanto riferito dalla rosea, quello del campione del Mondo con l'Argentina è un profilo che la dirigenza della Vecchia Signora sta vagliando, ma che non mette tutti d'accordo all'unanimità. Di sicuro l'idea è di chiedere uno sconto rispetto alla prima valutazione di 10 milioni di euro fatta dal club di Premier League. Torna quindi in voga un profilo che negli ultimi anni ha ricevuto qualche accostamento alla Juventus, quello di Ruben Neves (28 anni, nella foto), centrocampista portoghese che oggi milita in Arabia, nell'Al Hilal di Simone Inzaghi.

Sempre a proposito di centrocampo e di Juventus, viene dedicata qualche riga alla situazione di Fabio Miretti, per il quale è stato respinto un primo approccio della Lazio. A Spalletti il giocatore piace, per cederlo adesso la dirigenza della Vecchia Signora chiede 25 milioni di euro.